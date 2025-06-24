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林柏宏爆「父坑叔伯」捲款數千萬　退家族群組切割

林柏宏的二伯（右）與四叔（左）指控姪兒為了切割父債，忘恩負義。

▲林柏宏的二伯（右）與四叔（左）指控姪兒為了切割父債，忘恩負義。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

37歲的藝人林柏宏近年爆紅，他演出的影視作品每部都叫好叫座，《六弄咖啡館》讓他得到金馬獎最佳男配角，《關於我和鬼變成家人的那件事》讓他紅遍亞洲，《火神的眼淚》《華燈初上》也膾炙人口。除了演戲，他還主持過金馬獎頒獎典禮，並以《阮三個》獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，在雙金的加持下，去年底他更進軍韓國拍電影，邁向國際。

形象陽光、沒有負面新聞的林柏宏，被封為「零負評男神」，由他主演的台灣首部高鐵災難片《96分鐘》雖然9月才上映，但電影公司已經大肆宣傳，他在片中飾演拆彈專家，化解危機，而在現實生活中，他也面臨家族、親情的重大危機，等著他拆彈！

本刊最近接獲林柏宏的叔伯爆料，指他走紅之後，忘恩負義，為了金錢問題跟親戚撕破臉，曾氣得對父親撂重話要脫離父子關係，最近甚至更飆罵欠債的父親：「等到你活不下去，我再來救流浪狗！」讓林父十分痛心，今年4月，林柏宏更主動退出家族群組切割，叔伯痛批侄兒無情無義，與螢幕上暖男形象天差地遠，根本是雙面人！

林柏宏（中）因父親（左）的債務問題，罵父親是流浪狗。（翻攝林柏宏臉書）

▲林柏宏（中）因父親（左）的債務問題，罵父親是流浪狗。

林柏宏的二伯、四叔告訴本刊，林柏宏的父親排行老三，早年經營雜貨飾品加工公司，生意不錯，收入也高，但因沉迷股市、期貨，投資失利後，又想靠融資翻本，最後血本無歸，公司倒閉，對外欠了不少錢，不過，林父似乎沒有得到教訓，又繼續向家人借錢，甚至騙家人投資，跟他比較親近的3個兄弟都是被害人。

二伯私訊林柏宏，請他勸父親面對債務，卻遭林冷處理。（讀者提供）

▲▼二伯私訊林柏宏，請他勸父親面對債務，卻遭林冷處理。

二伯私訊林柏宏，請他勸父親面對債務，卻遭林冷處理。（讀者提供）

林柏宏的二伯說，他從事藥品業，早年林父稱公司周轉不靈，向他借100萬元現金，他二話不說便借出，後來林父又請他入股100萬元，一起投資同學的建築工地，他也同意，最後林父稱有幾檔股票後勢看漲，鼓吹他將存有250萬元的證券帳戶交給林父操盤，二伯認為兄弟間不會「相害」，所以也同意弟弟的建議，只囑咐未經同意，不可隨便賣出股票。

林柏宏主演的高鐵災難片《96分鐘》近期大肆宣傳。（華影國際提供）

▲林柏宏主演的高鐵災難片《96分鐘》近期大肆宣傳。

沒想到後來工地蓋成大樓，林柏宏的二伯詢問弟弟投資獲利狀況，才知道錢投入後不久，林父就將100萬元領走，證券帳戶也早就被林父斷頭，裡面一毛錢都沒有了，他非常氣憤，但念及兄弟情誼，從未在家人面前發作。後來他意外得知，弟弟也用投資的名義，騙走大哥賣屋的上千萬元，大哥氣得從此不再跟林父說話。


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