開撕林柏宏！四叔控忘恩負義　揭罵父「流浪狗」內幕

▲林柏宏（中）因父親（左）的債務問題，罵父親是流浪狗。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

形象陽光的藝人林柏宏近年影視作品大爆發，代言不斷，賺了不少錢，還被媒體封為「零負評男神」，但本刊最近接獲林的叔伯爆料，指林父投資失利，負債累累，為養育子女，向兄弟半騙半借上千萬元，遲未歸還。叔伯沒計較，林求學時，不但住二伯家，學費也常由二伯代繳，沒想到林走紅後，二伯請他勸父親處理債務，林竟出言不遜，最後已讀不回，也拒絕幫父親還債，甚至多次飆罵父親，叔伯痛批林忘恩負義，與螢幕形象判若兩人！

林柏宏的二伯、四叔告訴本刊，林柏宏的父親排行老三，早年做生意雖有賺錢，但因沉迷股市、期貨，投資失利後血本無歸，但林父繼續向家人借錢，甚至騙家人投資，跟他較親近的三兄弟陸續被借款、誘騙投資，總計約2千萬元。

▲林柏宏的二伯（右）與四叔（左）指控姪兒為了切割父債，忘恩負義。

除了大筆款項外，林父30年來也常態性跟家人借錢，每次5到20萬元不等，理由多是繳不出小孩的註冊費、補習費，因家族成員關係緊密，感情很好，兄弟只是口頭勸他要設法還錢，從未認真跟林父計較。

▲▼二伯私訊林柏宏，請他勸父親面對債務，卻遭林冷處理。

林柏宏的二伯透露，林柏宏跟哥哥年幼時在台北念書，父母親則在宜蘭擺攤做生意，二伯除了將內湖的房子半價租給林父，還陸續買了2輛汽車送給林父載貨。林柏宏上高中後，父母常住宜蘭，二伯則讓林柏宏兄弟免費續住、幫林柏宏繳了幾個學期的學雜費，還提供林柏宏一輛機車，林柏宏直到大學畢業後，才跟哥哥搬出二伯的房子，在外租屋。

而林柏宏的四叔為了幫助林柏宏兄弟，也以每人每月5千元的代價，請他們當堂弟的家教，家教上課前，也會準備晚餐請林柏宏兄弟享用，將兄弟倆視如己出；林柏宏開始演戲後，每部電影的首映會也都會邀請二伯、四叔全家到場觀賞。

▲林柏宏主演的高鐵災難片《96分鐘》近期大肆宣傳。

林柏宏二伯、四叔告訴本刊，林柏宏越來越紅後，林父經常返鄉參加國中小學同學會，炫耀有個明星兒子，夫妻倆也經常到處旅遊，並在臉書秀出開心遊玩的照片，甚至還花錢親自送餐到林柏宏屏東拍戲現場做公關，明明有錢卻不還債，看在兄弟眼中，頗不是滋味。

為此，林柏宏的二伯、四叔連續多年與林父深談，告訴他只要有誠意，每個月還幾萬元也好，以免傷了兄弟情誼，但林父雖口頭答應，後來卻都以沒錢推託，直到去年初，林父高調稱林柏宏買車送他、帶他出國，二哥、四弟便要求他認真看待債務問題，林父低聲下氣地拜託二人：「讓柏宏再多賺幾年，我才能早日還錢。」

▲林柏宏（右1）大學時期曾當四叔（左1）兒子的家教，雙方關係緊密。

不料，後來林柏宏的父親竟避不見面，林的二伯無法接受，去年5月私訊林柏宏，希望他勸父親出來面對，結果姪兒態度冷漠，強調要先看到文件資料，也回嗆二伯：「如果你是我的債權人，一塊錢我也不會少還你，但若不是，我可以自己決定，我的錢要花在哪裡！」說完之後，便已讀不回。

▲林柏宏以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角獎，受到矚目。

面對林柏宏的冷酷，讓對他視如己出的二伯十分心寒，認為自己只是想請林柏宏勸勸父親，從頭到尾沒有提到金額，也沒有要姪兒代為處理，卻受到這種惡劣、無禮的對待，痛批林忘恩負義！林柏宏的四叔得知後，也無法諒解林柏宏對曾伸出援手的二伯翻臉不認人，便蒐集林父的欠款證明，去年9月與林父簽下450萬元債權履約協議書。

事後，林柏宏的父親向其他家人透露，去年底為欠債之事召開家庭會議，林柏宏得知後很生氣，甚至怒嗆父親，林父承受不了兒子的言語暴力，後來竟醉倒在宜蘭路邊，被送醫急救，據稱林柏宏事後趕到醫院，又對著父親一陣飆罵，與螢幕上深情款款的形象判若兩人。

回應

本刊致電林柏宏的爸爸求證，林父回應表示，跟兄弟之間的債務是三十幾年前的事，大家的印象都很模糊，也沒有單據，且已經過了法律追溯期，認為對方應該循法律途徑看怎麼解決。

本刊記者與林父對話過程中，林母也在一旁強調，這是大人之間的事，現在已有陸續還款，而林父則表示：「我們也是最近才知道（債務），林柏宏因為那時候還小，他根本不曉得，他也不想去了解，因為他不知道怎麼處理，也沒辦法解決，當然他會生氣啊！」林父則否認林柏宏曾為此事對他不禮貌飆罵。

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