林柏宏求學靠叔伯金援供住　走紅後父親一舉動得罪全家族

▲林柏宏（右1）大學時期曾當四叔（左1）兒子的家教，雙方關係緊密。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林柏宏的叔伯向本刊透露，林柏宏父親過去常跟3兄弟借錢、誘騙投資，最後錢卻都進了林父口袋，林柏宏的四叔說，他30年前購置新房，貸款約200萬元，林父得知之後，自稱認識利率更低的銀行，拜託他用新房抵押，到該銀行貸款450萬元，其中250萬元借林父急用，並承諾會負責繳利息，沒想到核貸6天後，林柏宏的父母竟違背約定，把450萬元提領一空，利息也不繳，害得他只能賤價把新房賣掉，還錢給銀行。

林柏宏的二伯、四叔表示，林父除了騙走大筆款項，30年來也常態性跟家人借錢，每次5到20萬元不等，理由多是繳不出小孩的註冊費、補習費，甚至還曾拿芭樂票還款，但因家族成員關係緊密，感情很好，兄弟只是口頭勸他要想辦法還錢，從未認真跟林父計較，仍舊固定聚餐敘舊，林父也常帶著家人到兄弟家走動。

林柏宏的二伯透露，林柏宏跟哥哥年幼時在台北念書，父母親則在宜蘭擺攤做生意，為了幫助弟弟一家，二伯除了將內湖的房子以半價租給林父，還陸續買了2輛汽車送給林父載貨。林柏宏上高中後，父母常住宜蘭，二伯則讓林柏宏兄弟免費續住內湖的房子、幫林柏宏繳了幾個學期的學雜費，還提供林柏宏一輛機車，林柏宏直到大學畢業後，才跟哥哥搬出二伯的房子，在外租屋。

▲林柏宏（左）與許光漢（右）合演電影，雙雙入圍金馬獎最佳男主角獎。

除了二伯不計前嫌，林柏宏的四叔為了幫助林柏宏兄弟，也以每人每月5千元的代價，請他們當堂弟的家教，讓他們不至於沒錢吃飯，家教上課前，也會準備豐盛的晚餐，請林柏宏兄弟享用，將兄弟倆視如己出。林柏宏走紅後，曾在接受媒體採訪時，提到大學時的家教人生，表示會替學生擬定讀書計畫，每天都會傳訊、致電關心學生，指的就是四叔的兒子。

林柏宏開始演戲後，每部電影的首映會也都會邀請二伯、四叔全家到場，大家都很開心，也都樂見林柏宏的成就。

林柏宏二伯、四叔告訴本刊，林柏宏越來越紅，林父與有榮焉，除了經常返鄉參加國中小學同學會，炫耀有一個大明星兒子，夫妻倆也經常到處旅遊，並在臉書秀出開心遊玩的照片，甚至還花大錢，親自送餐到林柏宏屏東拍戲現場做公關，明明有錢卻不還債，看在兄弟眼中，頗不是滋味。



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