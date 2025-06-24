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北宜高鐵爆角力！　前交長堅持「直鐵」對槓民意

好久不見的前交通部長賀陳旦（左）站上第一線抗議，批評交通部把「北宜高鐵」便宜行事當成「北宜直鐵」的替代方案，就是為了閃避曠日廢時的二度可行性評估。（圖／報系資料照）

▲好久不見的前交通部長賀陳旦（左）站上第一線抗議，批評交通部把「北宜高鐵」便宜行事當成「北宜直鐵」的替代方案，就是為了閃避曠日廢時的二度可行性評估。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理「高鐵宜蘭車站特定區都市計畫」，廣達420公頃特定區土地下一代風貌可望2026年拍板。然而，計畫緣起的宜蘭鐵道優化工作，從「直鐵」吵了30年急轉換成「高鐵」，還得經過漫漫環評及行政院審查；知情人士指出，這項「交通大迴轉」不僅受到宜蘭人熱議，也惹得前交通部長賀陳旦親上火線，賀所領航的「鼎漢幫」與國營事業「台灣世曦」分據國內兩大交通工程顧問地盤，鼎漢面對強鄰進逼只能作無力悲鳴。

由交通部鐵道局主導的高鐵延伸宜蘭開發計畫源於1994年，那時雪山隧道開鑿阻礙橫生，僅存的台2線濱海、台9線北宜公路之蜿蜒崎嶇，更讓往宜蘭道路迢迢，因此鐵道局提出另增闢一條截彎取直的台鐵路線「北宜直鐵」計畫，想不到激烈協商了20幾年後，2019年時任交通部長林佳龍急轉彎，直接擱置「直鐵」方案，讓北宜之間的鐵路直接無痛升級高鐵，自南港站向東延伸至宜蘭縣政中心，全線總長60.6公里。目前既有高鐵南港站已預留尾軌路段約1公里，並於新北汐止大坑溪以西出土，未來伸延至宜蘭的軌道工程則約59.6公里，最末端的壯圍鄉都計土地也設置1處約10公頃維修基地。

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民進黨宜蘭縣議會黨團與宜蘭縣政府口徑一致，希望宜蘭鐵路優化採取「高鐵」方案，並能早日動工。（圖／報系資料照）

▲民進黨宜蘭縣議會黨團與宜蘭縣政府口徑一致，希望宜蘭鐵路優化採取「高鐵」方案，並能早日動工。

然而，近日在高鐵路廊環境影響評估中，賀陳旦屢屢站上第一線，逆風捍衛原本「直鐵」作法，指出高鐵原本的經費約新台幣1,880億元，如今最新預估工程經費已是3,600億元，比起北宜直鐵的724億元是天文數字。然而，行政院卻以「巧門」規避重新完整審查，把高鐵方案「嫁接」作為直鐵的替代方案之一，如此「魔改」的方案根本已屬於另立新案，尤其技術根本不相容、經費更是暴增5倍，以替代方案方式閃過可行性評估，根本是重大瑕疵，火藥味十足。

交通圈人士透露，早已退休的74歲賀陳旦，本次會站到第一線，不惜與宜蘭在地民意對幹也要捍衛「直鐵」政策，除了自己出身的「鼎漢」包辦了多年直鐵研究計畫，擁有完整的規劃報告外，更重要的是「高鐵工程現在都是世曦在做啊」他點出問題。

CTWant調查，台灣世曦和鼎漢都是知名的公共工程顧問公司，在台灣交通工程版圖上各據半壁江山，過去交通圈「鼎漢主力在鐵路公路工程，世曦的戰場在機場標案」，然而近年世曦除了桃園機場第三航廈工程外，還進一步深入鐵道市場，高鐵延伸宜蘭環評便是由世曦主責，而桃園機場長庚線等遠期開發也由世曦吃下，反而鼎漢近期僅在高雄承攬標線工程，對比過去孕育西部高鐵整體規劃、車站設計、聯外交通等評估的高光時刻，如今業績早已不如以往。

被視為前桃園市長鄭文燦（左）大弟子的前立委鄭運鵬（右）已獲得總統賴清德支持，將出任交通部轉投資的台灣世曦董事長。（圖／侯世駿攝）

▲被視為前桃園市長鄭文燦（左）大弟子的前立委鄭運鵬（右）已獲得總統賴清德支持，將出任交通部轉投資的台灣世曦董事長。

交通圈人士直言，由交通部轉投資的台灣世曦官方色彩濃厚，前總統蔡英文時期便派任了英系土木技師施義芳擔任董事長，7月份將由台大土木系出身的前立委鄭運鵬接任，鄭憑著在立院交通委員會打滾多年的經驗，獲總統賴清德委以重任，準備大展拳腳；反觀在前台北市長陳水扁時期，從前總經理賀陳旦以降，一度占據北部政壇重要交通官位的「鼎漢」幫，如今賀陳旦退居幕後、前交通部長王國材委身中華郵政、曾任北市交通局長的曹壽民和前北捷總經理孫以濬雙雙轉戰民間工程公司，其餘像柯文哲市府「iVoting」出身的前北市交通局長鍾慧諭等人則低調到學界發展，至此「鼎漢在朝中算是沒人了」。

賀陳旦則向CTWant強調，高鐵先期規劃確實有不少鼎漢出力之處，但現在高鐵發展愈趨成熟，大型整合類工程確實仰賴國營的世曦來做，火力會更足，各司其職，沒必要角力；反倒是高鐵延伸宜蘭，喊出的效益中根本只有20％是運輸本業所得，其他都是虛無飄渺的觀光與經濟效益，畢竟不到50萬人的宜蘭「怎麼養4,000億的高鐵」，他批評開高鐵之後養護根本是無底洞，這才會拖垮宜蘭。

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