宋建樑自曝偽造連署？　李坤城嗆「鐵證如山」：國民黨爆破士＋1

▲民進黨立委李坤城列證據嗆宋建樑，國民黨爆破士又加一。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

罷免民進黨立委李坤城團體領銜人宋建樑昨日在社群平台貼出2張照片，表示正連夜造冊中，準備今天下午送件。不過，李坤城今（23日）點出2張照片疑慮，並大酸，國民黨爆破士又加一，自爆偽造連署犯罪，鐵證如山。

民進黨立院黨團今日上午10時10分召開「造假民意 還鬥爭公民？！作賊喊抓賊 違法批合法」記者會。民進黨立委李坤城表示，今天是納粹支持者（指罷免李坤城領銜人宋建樑）送件的最後一天，昨天宋建樑很興奮的說正在連夜的造冊中，還放了2張照片，不知是有心還是無意，用這2張照片再度爆破國民黨。

▲民進黨立委李坤城列證據嗆宋建樑，國民黨爆破士又加一。（圖／記者湯興漢攝）

李坤城指出，第一張照片，工作人員聚在一起，桌上放著連署書，好像在造冊。但大家仔細看，夏至剛過，有可能大家都穿著外套、長袖，然後在造冊？李坤城懷疑，這一張照片應該是他們2月初第一階段造冊時的照片，不然服裝、連署書的數量，都不像是現在造冊的情況。

李坤城再指出第二張照片，更自爆國民黨正在集體偽造罷免連署書。大家一樣穿著長袖，地點是在國民黨三重區黨部，仔細看照片，這群人不是在「造冊」，而是疑似正在「抄名冊」，正在抄罷免連署書。國民黨三重區黨部在2月15日，正因為偽造連署書，被檢方帶去調查，罷免團體成員19人，其中有9個交保。

李坤城強調，連領銜人後來都承認，「我到了調查局，調查官出示一箱證物，連署書一大疊，不但字跡一樣，連筆都沒換過」。但現在包含領銜人在內的人，仍然不知悔改，繼續一錯再錯。李坤城表示，會再將這張照片提供給檢方，當成犯罪證據，也請檢方從重量刑。

另外，宋建樑在Threads上自己承認，「沒達標我自己多簽幾份達到足夠份數，爭取50天補件」，又說「李孝亮同志辛苦了，不過差三千份的話，明明就可以把自己的連署書印個三千份…爭取50天補件」。李坤城認為，而納粹支持者領銜人現在正在做的，就是把不夠的數量，用自己的連署書重複影印，先衝數量過關，然後再號稱送件成功！

李坤城也呼籲新北市選委會，不要成為犯罪者的幫兇，包括第一，送件要備正副兩本，領銜人自承正本一抄再抄，甚至有可能將他人連署書重複影印，已經有違法之虞。第二，送件要造冊，造冊分類要完整，且要按村里造冊，若同里別都是領銜人重複出現，扣除後未達門檻，就應該要拒絕收件。

▲民進黨立委李坤城列證據嗆宋建樑，國民黨爆破士又加一。（圖／記者湯興漢攝）