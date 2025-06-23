被印度小哥盜粉專　丹丹漢堡新活動「嘟嘟嚕嘟丹丹丹」全笑瘋

▲丹丹漢堡的分店粉專日前被盜用。（圖／翻攝自丹丹漢堡-橋頭店FB）



記者鄺郁庭／綜合報導

知名速食店「丹丹漢堡」高雄橋頭店的粉專日前被盜用，不僅頭貼變成一位印度小哥的自拍，還數度開直播，事件瞬間變成迷因。有趣的是，丹丹漢堡今（23）日突然宣布新活動「嘟嘟嚕嘟丹丹丹 限時快閃」，只要單點5入或9入無骨雞塊／義式紅醬波浪薯，就加贈咖哩醬1包，娛人舉動引發熱論。

丹丹漢堡安平店、建國店等分店在23日紛紛在粉專以印度文發文，貼出一張圖片，宣布6月23日到7月10日有「嘟嘟嚕嘟丹丹丹 限時快閃」活動，單點5入或9入無骨雞塊／義式紅醬波浪薯，就加贈咖哩醬1包。文中還用hashtag，「#這不就來嘞」、「#嘟嘟嚕嘟丹丹丹」、「#沒有恆河只有愛河」、「#輕度中度印度」。

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有趣的是，丹丹漢堡還將LOGO吉祥物「丹丹鳥」變成「印度版」，留著小鬍子、額頭點紅點、頭戴頭巾帽，還配上音符、印度文口白，整個超逗趣。

貼文瞬間掀起網友熱論，「危機變成轉機的最佳示範XDD」、「印度會開分店嗎」、「我喜歡這個新的印度LOGO 」、「夢幻聯動！」「這該出公仔了！

」「丹丹太會了吧！！」「丹丹認真了啦！超好笑」、「跟緊時事，把受害變成行銷手法，太聰明了吧XDD」、「駭客：我TM是要勒索，不是要幫你們助攻。」