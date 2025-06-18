印度小哥盜粉專活躍經營！粉絲飆破2.1萬　丹丹漢堡不忍了報警

▲遭盜帳號的丹丹漢堡橋頭店粉專人數狂飆。（圖／翻攝自Facebook／丹丹漢堡-橋頭店，下同）

記者賴文萱／高雄報導

知名速食店「丹丹漢堡」日前被網友發現，丹丹漢堡橋頭店的粉專已被占據，大頭貼變成印度小哥，而且連發好幾則影片，甚至開直播，活躍經營讓粉絲數狂飆至2.1萬人。對此，丹丹漢堡橋頭店使用另個粉專發聲明表示，該遭盜用帳號所發布的所有內容與直播，與本公司無任何關聯，已再次向Meta官方提出違規檢舉與帳號復原申請，並通報警政單位備案，配合進行相關調查。

臉書粉專「丹丹漢堡-橋頭店」被盜用，大頭貼和封面照片都被換成疑似印度小哥的照片，且還多次開直播、上傳各種影片。由於該粉專上一次更新是2021年10月21日，之後就改使用新粉專，因此現在被盜用的粉專高頻率發文，反而引起網友關注。

被盜用的粉專至今粉絲人數已經飆破2.1萬人，許多網友更是期待印度小哥再開直播，還有網友留言表示，「我覺得丹丹沒有要拿回帳號的打算」、「換了小編，很認真，流量也變好了」、「很認真在經營這個帳號耶，比之前的帳號主人認真」、「真的不是丹丹行銷部的新宣傳手法嗎」。

對於被盜用一事，丹丹漢堡橋頭店則透過2021年創立的新粉專發出聲明表示，本公司原設立之「丹丹漢堡-橋頭店」Facebook 粉絲專頁，於2021年以前建立與管理。自2021年10月21日起，該帳號即遭不明人士盜用，原管理權限亦被解除。

聲明指出，本公司曾多次向Facebook官方提出帳號復原申訴並進行檢舉，但迄今未獲任何實質回覆，遂另行設立粉絲專頁作為丹丹漢堡橋頭店對外聯繫與資訊公告平台。

▲丹丹漢堡橋頭店聲明。（圖／記者賴文萱翻攝）

近日，該遭盜用帳號再次出現異常活動，頻繁發布與本公司無關之直播內容與貼文，嚴重誤導大眾，並造成顧客混淆與不便，對此本公司深感遺憾，並致上誠摯歉意。

目前處理：1.已再次向Meta（Facebook）官方提出違規檢舉與帳號復原申請。2.已通報警政單位備案，並配合進行相關調查。

丹丹漢堡橋頭店再次嚴正聲明，自2021年10月21日起，該遭盜用帳號所發布之所有內容與直播，皆非丹丹漢堡所授權、認可或製作，與本公司無任何關聯。

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