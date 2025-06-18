酒店經紀狂戀新妹子！粉專貼照告白「妳是限量版」　這下慘了

▲酒店經紀人狂追小姐遭拒還貼文告白。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

癡情追妹追到變跟騷狂！高雄某酒店一名蔡姓經紀人，迷上剛到職的女員工小莉（化名），展開瘋狂追求攻勢，不但送禮、跑到對方住家樓下「想談心」，還愛意噴發在酒店粉專大貼情詩和照片示愛，讓女方氣炸報警，法院審理後，法官認定蔡男行徑已構成跟騷，判拘役20日，得易科罰金。

判決指出，蔡姓男子在高雄一家酒店擔任經紀，負責管理小姐的業務之餘，還身兼粉專小編，長期發文幫酒店打廣告，文筆火辣有哏，吸引不少男客上門。去年10月，小莉剛進公司，蔡對她一見傾心，展開追求行動，狂送禮物還試圖在住家樓下堵人「談心事」。

但小莉明確拒絕多次，蔡男卻越挫越勇，竟直接動用自己粉專小編的權限，在酒店臉書公開發文示愛，寫下「誰都無法代替妳在我心目中的位置」、「你不管怎麼樣，對我來說就是限量版」、「我想用真誠的態度面對妳」，甚至附上小莉的照片，全網看光光，讓小莉羞怒交加，立刻報警提告。

案件審理時，蔡男坦承所作所為，法官認定他持續以不受歡迎的方式追求、貼文甚至曝光對方影像，已讓小莉感到恐懼、不安，嚴重影響日常生活，依《跟蹤騷擾防制法》判處拘役20日，得易科罰金，全案可上訴。