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川普轟炸後首發聲！　伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲ 哈米尼在伊朗遭美國轟炸後首度回應。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普21日下令轟炸伊朗核設施，出動美軍B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈，引爆伊朗全國上下怒火，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在空襲過後首度發聲，指控以色列「鑄下大錯」，必須付出代價，但未直接提及美國。

根據《衛報》，哈米尼透過官方X帳號發文寫道，「猶太復國主義敵人鑄下大錯，犯下重大罪行，必須且正在受到懲罰，現在正在受到懲罰。」這是哈米尼在美軍空襲後首度回應，配圖中有一顆額前有大衛星的巨大骷顱頭，落在城市中夷平高樓，空中還有飛彈如雨點般落下。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）稍早也在聯合國安全理事會緊急會議上警告，美國對伊朗發動攻擊等同於決定破壞兩國外交關係。

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