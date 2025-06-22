司機內急未拉手煞車　土城無人公車倒退嚕80米撞斷消防栓

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區青仁路一輛公車今天（22日）上午11時許，緩速「倒退嚕」擦撞消防栓及社區警示燈，最後開上人行道停下，社區警衛連忙跑出查看，卻發現車上空無一人，隨後司機急忙跑來，解釋因為內急下車上廁所，疑似未拉手煞車導致釀禍，所幸並未造成人員受傷，詳細原因需再進一步釐清。

▲駕駛公車的莊男，下車上廁所忘記拉手煞車，導致公車倒退滑行。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛公車的52歲莊姓男子，今天上午從總站出發後，就依照預定路線沿途接送乘客，在沿著土城青仁路，由金城路往清水路方向行駛時，莊男突然感到內急，發現車上未有乘客，將車臨停在清水路24號旁，隨後急忙跑下車向旁邊棒球場借用廁所。卻不料莊男下車後，整輛公車從清水路往青仁路方向倒退數十公尺遠。

▲公車撞斷消防栓，水不斷從地下冒出。（圖／記者陸運陞翻攝）

公車倒退途中，先撞斷了路邊的消防栓，再擦撞社區警示燈，最後開上人行道後才停下，整段向後滑行了約80公尺；莊男上完廁所返回車旁，才發現已釀成大禍，隨即通報警方前來處理。警方抵達，並未發現有人受傷，僅造成財損，莊男也未有酒駕情況，全案依交通事故相關規定處置。

▲向後滑行的公車，開上人行道撞上圍牆才停下。（圖／記者陸運陞翻攝）