19歲女騎士遭吊車輾斃！檢會同法醫相驗遺體　胸、腹部重創致死

▲19歲蔡姓女騎士遭吊車輾斃，檢警會同法醫相驗遺體，家屬離開。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市捷運忠孝新生站3號出口21日下午傳出一起死亡車禍，77歲的賴姓男子駕駛一輛吊車，疑似未注意車前狀況，車頭先後撞上3名停等紅燈的機車騎士，並輾過其中一名19歲的蔡女，導致蔡女當場臟器外露慘死。檢察官今(22日)下午會同法醫相驗遺體，確認為胸、腹部重創致死，後續遺體交由家屬領回；而肇事的賴男訊後依過失致死罪送辦。

據了解，昨下午2時10分許，賴男駕駛吊車沿新生南路一段向北行駛，行經忠孝東路口時，疑似未注意車前狀況，車頭撞上3名停等紅燈的機車騎士，分別為19歲蔡女、62歲蘇男及27歲楊男；其中蔡女不幸遭吊車輾過，當場臟器外露、重傷慘死，而蘇男雙手骨折送醫、楊男則輕傷沒有大礙。

警方調查，賴男酒測值為0，持照正常，吊車亦有申請通行證。賴男初步供稱，早上上工時就感到頭暈、身體不適，下午仍狀態不佳，開著吊車返回蘆洲途中疑因精神恍惚而發生事故。賴男在肇事後受到驚嚇，情緒一度不穩。

檢警今下午會同法醫前往二殯相驗蔡女遺體，蔡女家屬也抵達現場，神情悲愴未多發表意見。法醫初步相驗後，確認蔡女因胸部、腹部受到重創致死，後續遺體交由家屬領回料理後事。