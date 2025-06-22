77歲吊車運將輾斃19歲女騎士！檢今相驗遺體　家屬哀傷抵二殯

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市捷運忠孝新生站3號出口21日下午傳出一起死亡車禍，77歲的賴姓男子駕駛一輛吊車，疑似未注意車前狀況，車頭先後撞上3名停等紅燈的機車騎士，其中19歲的蔡女還遭輾過，當場臟器外露慘死。今(22日)下午1時許，檢察官會同法醫於二殯相驗遺體，蔡女家屬也神色哀戚抵達現場。

▲台北市吊車輾斃19歲女騎士，檢方抵達殯儀館相驗遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，昨下午2時10分許，賴男駕駛吊車沿新生南路一段向北行駛，行經忠孝東路口時，疑似未注意車前狀況，車頭撞上3名停等紅燈的機車騎士，分別為19歲蔡女、62歲蘇男及27歲楊男；其中蔡女不幸遭吊車輾過，當場臟器外露、重傷慘死，而蘇男雙手骨折送醫、楊男則輕傷沒有大礙。

賴男在肇事後並未停車察看，反而打方向盤右轉離開現場；路人見狀後連忙追上前包圍吊車，怒吼「撞死人還想逃？」更有人拉住賴男的手，要他留在現場等警方到場。賴男則回應「我是要把車開去路邊停好」，強調並非意圖逃逸。

警方事後獲報趕抵現場，初步了解，賴男酒測值為0，持照正常，吊車亦有申請通行證。賴男初步供稱，早上上工時就感到頭暈、身體不適，下午仍狀態不佳，可能因此精神恍惚、釀成慘劇。

▼77歲賴姓吊車駕駛因視線死角，直接撞上3台機車，害1死1傷。（圖／記者邱中岳翻攝）