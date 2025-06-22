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2026高雄市長綠營初選派系集結？黨內人士提醒：基層民心才是重點

▲▼2026高雄市長綠營初選派系集結？黨內人士提醒：基層民心才是重點。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

▲民進黨立委賴瑞隆積極爭取參選2026高雄市長。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書粉絲專頁，下同）

地方中心／高雄報導

民進黨中執會日前通過2026年直轄市長提名特別條例草案，選情備受矚目的高雄市長初選確定將以民調決勝負，四位已表態的綠委各自角力，日前傳出湧言會大阿哥趙天麟表態力挺特定人選，也使港都綠營茶壺內派系爭議趨近沸騰，派系是否左右初選結果，成為高雄政壇熱議焦點。然而，一位熟悉地方生態的綠營重量級人士指出，以2018年初選競爭結果分析，派系在市長等級大選戰，從來不是核心關鍵，重點是候選人特質及民心所向。

特意運作派系集結是否將影響初選結果？一位熟悉高雄政情的綠營重量級人士語重心長指出，歷史經驗已多次證明，市長等級的黨內初選，操作派系集結高雄從未奏效，人民對候選人人格特質與適任與否的認定，反倒才是初選勝出關鍵。他分析，2006、2018年市長黨內初選，陳菊、陳其邁都獲得人民支持，逆勢突破派系壓力，贏得黨內初選，皆顯示高雄市民對候選人首長特質遠遠超越派系所屬。

▲▼2026高雄市長綠營初選派系集結？黨內人士提醒：基層民心才是重點。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

「關鍵不在那個派系說了算，而是誰能真正贏得高雄市民的心。」該人士強調，高雄民意成熟獨立，對於誰適合擔任行政首長，往往具有主觀意識，難以靠其它人拉抬或派系集結，就能改變人民看法。唯有具備行政能力、貼近民意、建設願景、穩健做事的人選，往往才能獲得人民真誠的支持；高雄歷經政黨輪替，在在證明高雄人比起派系、政黨，更加看重候選人的人格特質。該人士指出，目前四位綠營參選人各自面臨到不同的挑戰。而形象佳資歷完整的賴瑞隆民調位居前段，也獲得高雄過半數里長的支持，但如何強化知名度成為他的最大功課

該人士示警，從2010、2014年兩度上演「秋菊之爭」，2018年陳其邁力壓出線，卻在大選中敗給韓國瑜，隨後又在2020年創下首次罷免直轄市長的歷史紀錄，陳其邁入主市府，高雄的市長選舉一次次成為政壇焦點，也多次證明高雄人民自有看法，派系政黨的操作難以左右港都選民最終選擇。他呼籲，各參選人應以前車之鑑，正視「民意」才是關鍵，並維持黨內公平競爭，否則逆勢操作恐將徒勞無功，反倒讓國民黨因而得利，才是綠營支持者最爲關注的。

▲▼2026高雄市長綠營初選派系集結？黨內人士提醒：基層民心才是重點。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

近期派系集結競逐，顯見高雄進入後陳其邁時代，外界也高度關注派系競逐是否白熱化，是否造成初選進一步分裂？藍營是否從中獲利？陳其邁能否展現公親整合高度與能力？除影響高雄未來市長議員選情，也將連動民進黨2026整體選舉的格局與佈局。

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