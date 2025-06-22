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東港東隆宮典藏王船移展屏東縣王船文化館　迎王平安祭典重現

▲東港東隆宮典藏王船移展屏東縣王船文化館。（圖／屏東縣政府提供）

▲東港東隆宮典藏王船移展屏東縣王船文化館。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船，今(22)日隆重移展至屏東縣王船文化館，重現東港迎王平安祭典特有的「陸上行舟」盛況。這次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，也象徵信仰、工藝與地方文化力量的深度交會。

▲東港東隆宮典藏王船移展屏東縣王船文化館。（圖／屏東縣政府提供）

▲東港東隆宮典藏王船移展屏東縣王船文化館。（圖／屏東縣政府提供）

今日上午，東隆宮典藏王船由溫府千歲壓陣隨行，在東港東隆壇頂頭角轎班全程護送下，順利安置於王船文化館一樓大廳，與館內三樓的巨型典藏王船遙相輝映。而這次典藏王船所需前中後桅、船帆、小艇與前後錠等器具，也是首次由單一角頭擔任全程扛抬、遷移任務，展現地方信仰的高度凝聚力。

縣長周春米表示，屏東縣王船文化館除了王船匠師現地建造的實體王船，東隆宮特別將典藏王船移至館內，即日起展出兩年，造船的匠師皆是屏東縣政府文化資產認證的保存者，他們致力傳承一生所學與經驗，展現王船工藝之美，邀請全台與全世界的遊客來到王船文化館欣賞匠心獨到的技藝，也了解屏東迎王文化信仰與特色。

東隆宮典藏王船於2015年啟動，歷時八個月，於2016年完成。此艘王船為迎王實體王船一半比例，採用台灣檜木打造，全長20尺6吋、寬5尺8吋、高4尺3吋，由謝春成、蔡瑞發、蔡文化、潘鳳得與蔡財安等知名匠師共同打造，不同於儀式用船，典藏王船未施油漆，僅塗保護漆保留木材原色，以細緻彩繪與雕刻展現信仰之美，更體現東港船藝匠師代代相傳的精湛工法。

這場「王船工藝之美」主題特展，由縣長周春米、立委徐富癸、東隆宮董事長潘慶士、王船匠師蔡文化、潘鳳得、蔡財安以象徵王船升帆儀式為特展揭幕，東港鎮長黃禎祥及多位在地議員、七角頭代表等多人出席見證。

縣府文化處表示，王船文化館2樓特展室即日展出《七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神》，由東港子弟方智弘擔任策展人，以「頂頭角」睽違百年再度抽中温府千歲為起點，以象徵傳承的七色布船訪談，串連角頭制度、職責與世代對話，描繪出一張仍在延續、由世代共同書寫的信仰藍圖，歡迎民眾參觀，細細感受在地信仰榮光。

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關鍵字：

王船屏東文化館工藝典藏

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