工藝中心推「工藝 臺灣—永續之道」展覽　回顧70年脈絡

▲「工藝產業大事紀」紀錄臺灣工藝從早期的輸出導向，逐步轉型為深具文化政策支撐的發展模式。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心為延續創立70年珍貴歷史脈絡，並呼應「2025臺灣工藝季」系列活動，於該中心工藝文化館四樓推出「工藝 臺灣—永續之道」展覽，以時間軸為策展概念，呈現臺灣工藝自傳統至當代的演變，並深入探討工藝如何融入永續發展理念。

工藝中心介紹，本次展覽從「臺灣工藝之父」顏水龍的代表作《臺灣工藝》為出發點，帶領觀展者回顧臺灣工藝政策、教育與產業的變遷，從地方素材應用至邁向國際舞臺，從「工藝之夢」啟程，歷經「綠工藝政策」推動，最終以當前強調環境、社會、治理（ESG）的永續實踐理念，不僅呈現臺灣工藝如何在不同時代中，成為推動文化與經濟的重要力量，也為當代生活開啟美學與永續行動的嶄新對話。

▲「顏水龍的工藝進路」以展品及相關史料，彰顯顏水龍在教育、工藝、設計及工藝產業推動上的深遠貢獻。

策展內容包含四大主題：「工藝產業大事紀」紀錄臺灣工藝從早期的輸出導向，逐步轉型為深具文化政策支撐的發展模式；「技藝養成到創意加值」則聚焦臺灣工藝人才養成體系的制度演進，從傳統技藝學習走向融入當代設計創新理念；「工藝推廣與實踐」呈現出工藝中心從工藝產業輔導者，轉變為文化行動者的角色發展歷程；最後以「顏水龍的工藝進路」以展品及相關史料，彰顯顏水龍在教育、工藝、設計及工藝產業推動上的深遠貢獻。

工藝中心邀請民眾一同進行臺灣工藝歷史脈絡之旅，理解該中心在推動國家工藝政策與文化傳承上的時代使命，並透過聚焦「產業發展、人才培育與文化推廣」三大展覽面向，深度回顧臺灣工藝過去七十年來的成就。

展覽資訊：展覽名稱｜工藝 臺灣—永續之道，展覽日期｜114年6月4日至12月31日，展覽地點｜工藝文化館四樓。