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陸中醫藥局前局長被查　今年落馬中管幹部已達30名

▲▼陸中醫藥局前局長于文明被查　今年落馬中管幹部已達30名。（圖／翻攝微博）

▲陸中醫藥局前局長于文明。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央紀委國家監委網站22日通報，大陸中醫藥管理局前局長于文明涉嫌嚴重職務違法，正接受國家監委監察調查。加上于文明，大陸今年宣告落馬的中管幹部已有30名。

公開資料顯示，于文明，男，漢族，1963年6月生，山東單縣人，農工黨成員，1988年8月參加工作，研究生學歷，醫學碩士學位，研究員。第十、十一屆全國政協委員，第十二、十三屆大陸全國政協常務委員。

于文明長期在醫藥系統工作，曾任中國中醫藥報社記者、編輯，中國中醫藥報社中藥與通聯部副主任，中國中醫藥科技開發交流中心主任，2004年4月出任國家中醫藥管理局副局長，並在2007年5月任農工黨北京市主委，2017年12月任農工黨中央專職副主席。

2018年6月，于文明任國家中醫藥管理局局長、農工黨中央專職副主席。2023年7月卸任國家中醫藥管理局局長。他還是中華中醫藥學會第七屆理事會會長。

加上于文明，大陸今年已有30名「中管幹部」落馬，包含鐵路局前局長長費東斌、國防科工局前副局長張建華，以及菸草專賣局前副局長張天峰等。

「中管幹部」即在中組部（中央委員會組織部）備案的幹部，其任免權在中共中央，中組部在中管幹部任命上有建議權，一般中管幹部為副部級以上。

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