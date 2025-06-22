小17歲女友猛誇「很棒很能幹」！8旬翁砸21萬遭分手：後悔吃嫩草

▲8旬老翁與小17歲女友交往時，對方猛誇他「很棒很能幹」，讓他淪陷溫柔鄉。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

愛情詐騙屢見不鮮，就連長者也淪為肥羊！大陸河南省一名8旬武姓老翁與小17歲女友交往時，對方猛誇他「很棒很能幹」，並承諾會伺候他一輩子，怎料熱戀期間老翁不僅家事全包，短短3個月內還給了女方新台幣21萬元，最後仍被斷崖式分手，直呼「後悔老牛吃嫩草！」

綜合陸媒報導，河南新鄉縣一名80歲武姓老翁透過媒人介紹，結識63歲張姓女友，交往期間女方時不時就誇他很棒、很能幹，還聲稱「只要幫我還了錢，伺候你一輩子！」在甜言蜜語的攻勢下，老翁也漸漸淪陷溫柔鄉。

老翁透露，在交往期間他天天掃地、煮飯、洗碗，捨不得讓女友做家務。某天對方向他討錢花，但他身上沒錢只能給100元人民幣（約新台幣411元），怎料女友竟氣呼呼說要回娘家，自此再也聯絡不上。

老翁感慨，自己遭騙錢騙感情，交往3個月內已給女友5萬多元人民幣（約新台幣20.5萬元），後悔直呼「我是老牛吃嫩草了，圖人家年輕。」

新聞曝光後，引起陸網熱議，「這麼大年紀了，還是戀愛腦」、「所以說，還是單身最安全」、「不要以為只有年輕的騙子，老女騙子也多了去了」、「色字頭上一把刀，80多歲了，你以為看上你什麼，除了錢還能有什麼」、「這就是典型的詐騙，趕快報警吧。」

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