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印尼火山再噴發！　火山灰雲「直衝11km高空」震撼畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）勒沃托比拉基火山（Mount Lewotobi Laki-laki）18日突然劇烈噴發，火山灰雲直衝天際，高度達11公里，當局隨即將警戒級別拉升至最高級，警告強降雨下恐引發熔岩流災情。

根據《路透社》報導，印尼火山暨地質災害減災中心（PVMBG）表示，這座火山在今年5月也曾噴發過，當時同樣被列為最高警戒。此次爆發後，官方發布的照片顯示，橘紅色的火山灰雲如同巨大蘑菇雲般衝上天際，畫面震撼。

▲▼印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）勒沃托比拉基火山（Mount Lewotobi Laki-laki）18日突然劇烈噴發。（圖／翻攝自X）

▲印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）勒沃托比拉基火山（Mount Lewotobi Laki-laki）18日突然劇烈噴發。（圖／翻攝自X）

目前尚未傳出航班是否受影響，但回顧3月的噴發事件，當時就曾導致包括澳洲捷星航空（Jetstar）與澳洲航空（Qantas Airways）在內的多班飛往峇里島（Bali）航班被迫取消或延誤，旅客行程大亂。

不過，截至目前為止，負責救援與撤離任務的印尼搜救總署（Basarnas）與災害應變總署（BNPB）尚未就此次噴發對外發表評論。

印尼坐落於「環太平洋火山帶」（Pacific Ring of Fire）上，是世界上火山與地震活動最頻繁的國家之一，民眾與觀光客也因此需提高警覺，密切留意官方發布的天災預警訊息。

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