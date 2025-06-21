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身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉：阿嬤請原諒不孝孫

記者蔡紹堅／綜合報導

福建台籍教師張立齊因申領對岸「定居證」被註銷台灣身分，沒有健保可用，護照也被廢止。他近日再度接受陸媒採訪，哭訴回不了台灣，也見不到父母及阿嬤，並在鏡頭前下跪磕頭道歉，「請你原諒不孝孫，被人欺負成這樣！」

張立齊提到，他現在沒有台灣的身分，也回不去台灣，但很想跟阿嬤說，「我賺錢了，有出息了，但是爸爸媽媽是看不到了，現在民進黨又不讓我回台灣，所以，不孝孫，真的要下跪！」

▲▼身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉：阿嬤請原諒不孝孫。（圖／翻攝微博）

張立齊哭著說，他知道這裡是台灣的方向，可是他現在沒辦法回去，很抱歉，所以只能給父母、阿嬤下跪。接著，張立齊突然在鏡頭前下跪，對地面磕了三個響頭，一邊喊著，「請你原諒不孝孫，被人欺負成這樣！」

張立齊在下跪之前，還先將眼鏡拿了下來。

張立齊解釋，他很對不起奶奶，因為現在被民進黨限制不能回台灣，所以想先跟奶奶下跪道歉，「雖然民進黨現在要殺我，但是你們也放心，民進黨殺不了我，無論如何，我一定會回到台灣，回到你們身邊。」

張立齊更痛批陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑「很想做官」，為了做官無所不用其極討好民進黨，非常可恥。

▲▼身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉：阿嬤請原諒不孝孫。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，張立齊6月初剛被註銷台灣身分是，態度明顯較為強硬，曾說，「被註銷身份」實則是擺脫「枷鎖」，從此能自由在世界各地行走，不再受「綠色恐怖」的人身限制。

張立齊還說，「在我心中，祖國大陸才是真正自由、平等，能與世界正常交往的地方。」

事實上，張立齊被撤銷台灣身分後，不只健保沒辦法用，連台灣護照也被廢止，雖然能改申領中國護照，但免簽的國家明顯少了許多；更慘的是，張立齊不像以前能夠自由出入台灣，必須依照中國大陸人民來台的規定申請，並有可能被拒絕。

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