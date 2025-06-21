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夏至熱炸「午後雷雨襲一周」　下周有熱帶擾動

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天午後中部以北、東北部和東南部有雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)是「夏至」，太陽直射北回歸線，是北半球一年中「白天最長、黑夜最短」的一天，中部以北、東北部、東南部有午後雷雨；未來一周炎熱，局部高溫衝36度，午後持續有雷陣雨，下周四、五水氣增多，南部不定時有降雨，其他各地午後有雷陣雨，屆時南海和關島附近有熱帶擾動，但短期內沒有明顯發展。

中央氣象署預報員林定宜指出，台灣處太平洋高壓暖氣團籠罩下，未來一周高溫炎熱，午後雷陣雨成為主要降雨型態，提醒民眾外出注意防曬與午後雷雨風險。

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林定宜表示，今天主要風向為南風逐漸轉為西南風，午後對流發展旺盛，尤其中部以北、東北部、東南部地區會出現短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區更要留意局部大雨發生。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼今天天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

今天各地高溫炎熱，西半部高溫約33至34度，近山區平地甚至更高，東半部也有31至32度；大台北、南高屏及花東縱谷局部地區更可能出現36度以上高溫。

未來天氣趨勢，林定宜說明，明天和下周一仍以西南風為主，鋒面位於華南或北方，對台灣無直接影響，上半天天氣晴朗炎熱，中午過後大台北、東北部與各地山區將有午後雷陣雨，下周二、下周三風向從西南風轉為偏南風，西半部、東半部山區中午後有局部雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周四至下周五南海與關島附近雖有熱帶擾動，但短期內無明顯發展，不過受到偏南風影響，屆時水氣增多，南部地區可能出現不定時降雨，其他地區則有午後雷陣雨。

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