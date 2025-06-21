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香港國安法5周年　夏寶龍：別認為已「萬事大吉」

▲▼大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝中國網）

▲大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝中國網）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港舉辦《香港國安法》公布實施五周年論壇，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在開幕典禮致辭，他表示，不要認為現在已經萬事大吉，不需要再維護國家安全，絕不能好了傷疤忘了痛，反中亂港分子「賊心不死」，各種軟對抗的花樣翻新，「必須確保特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中。」

夏寶龍提到，香港回歸後長時間由於《基本法》第23條立法沒有完成，在維護國家安全方面存在嚴重漏洞和短板，反中亂港分子及其背後的外部敵對勢力，不斷挑戰一國兩制的原則底線，妄圖奪取香港管治權、搞顏色革命，其中2019年爆發修例風波，香港一度出現回歸以來最嚴峻局面，修例風波期間港獨猖獗、黑暴肆虐，「攬炒」橫行，香港被破壞得面目全非、滿目瘡痍，嚴重危害了國家安全，一國兩制幾乎毀於一旦。

夏寶龍指出，很多香港市民至今仍心有餘悸，當時香港已無法自行立法維護國家安全，很多香港市民發出了「誰來救救香港」的呼籲，正在危急關頭中央審時度勢、果斷出手，制定實施《香港國安法》，成為香港由亂到治的分水嶺。

夏寶龍說，修例風波期間，普通市民連街都不敢上、哪有甚麼自由，在公共場合說句普通話都可能捱打、哪有甚麼人權，反中亂港分子肆意阻礙交通、縱火、扔汽油，直接危害市民的基本權利和自由，國安法實施後大街小巷迅速恢復安寧、法治得到捍衛、正義得到伸張、市民安居樂業、生命財產安全得到保障，正如有市民所說「熟悉的香港又回來了」。

夏寶龍提到，《香港國安法》實施5年來，愛國愛港力量吐氣揚眉，曾幾何時在香港這片中國自己的土地上竟然不能談愛國，反中亂港分子數典忘祖，不僅背叛祖國和香港，也不讓別人愛國，最嚴重時誰講愛國誰就會被攻擊謾罵、被網暴「起底」、毆打「私了」，國安法實施後以愛國愛港為核心的主流價值觀深入人心。

夏寶龍指出，必須把維護國家安全貫穿一國兩制實踐的全過程，「香港實現由亂到治，但樹欲靜而風不止，千萬不要認為現在已經萬事大吉，不需要再維護國家安全，絕不能好了傷疤忘了痛，反中亂港分子『賊心不死』，各種軟對抗的花樣翻新，外部敵對勢力對香港插手干預一刻也沒有停止。」

夏寶龍強調，要擦亮眼睛、認清本質、堅決鬥爭，也相信港人和國際友人不會對《香港國安法》的污衊、抹黑上當。

夏寶龍還說，必須確保特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，按照德才兼備的標準選賢任能，吸納優秀人才進入管治團隊，進一步把香港新選舉制度的優勢轉化為治理效能。

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