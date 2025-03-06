陸港澳辦主任夏寶龍會見李家超　盼港加快實現「由治及興」

▲大陸港澳辦主任夏寶龍在北京與香港特首李家超會談。（圖／翻攝北京日報）

文／香港01

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今天（5日）下午在北京會見出席兩會的行政長官李家超，夏寶龍希望香港特區政府和社會把握機遇、銳意改革、奮發進取，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，建立國際高端人才集聚高地，「加快實現由治及興」，展現更大作為。

夏寶龍表示，全國兩會召開是國家政治生活中的大事，港澳兩個特區行政長官列席會議具有重要意義。他說，中央始終堅持全面準確貫徹「一國兩制」方針，全力支持港澳融入國家發展大局，形容李家超帶領特區管治團隊堅決貫徹落實國家主席習近平關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，主動識變應變求變，堅定維護高水平安全、全力推動高質量發展，團結帶領社會各界拼經濟、謀發展、搞建設，取得積極成效。

夏寶龍又說，相信香港特區政府和社會各界一定會把握機遇、銳意改革、奮發進取，充分發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，建立國際高端人才集聚高地，「加快實現由治及興」，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族覆興偉業進程中展現更大作為。

同場參與會見的包括中央港澳辦、國務院港澳辦副主任王靈桂。

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