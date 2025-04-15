斥關稅「要命」　夏寶龍轟：讓「美國鄉巴佬」在五千年文明前哀鳴

▲大陸港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝 浙江在線）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸港澳辦主任夏寶龍今（15）日在香港的「全民國家安全教育日」發表影像發言，談及美國對香港官員的制裁，以及對中加徵關稅。夏寶龍說，關稅戰的目的「不是要我們的稅，是想要我們的命」，更聲稱要「讓美國那些鄉巴佬們，在中華民族五千年文明面前哀鳴吧」。

夏寶龍稱，美國「見不得香港好」，關稅戰的目的「不是要我們的稅，是想要我們的命」，並提及若認為向求美國求饒換取和平是「極其幼稚」，而「背叛祖國也不會有好下場」。

他強調，美國再三對香港打壓，只會加速其在港代理人滅亡，必遭反噬，「讓美國那些鄉巴佬們，在中華民族五千年文明面前哀鳴吧！」

夏寶龍又斥美國制裁大陸與香港官員是「黔驢技窮」，對作為自由港的香港徵收145％關稅是「蠻橫霸道、無恥至極」。

夏寶龍說，香港從未對美徵稅，美國對香港貿易順差達2715億美元，形容為「不是要我們的稅，而是要我們的命」，強調美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序的最大黑手。

除了夏寶龍，致辭還包括香港特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、大陸駐港國安公署署長董經緯、大陸外交部駐港特派員崔健春及解放軍駐港部隊政委賴如鑫。