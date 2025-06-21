快訊／光拆除工程遭烏龍爆料「鋼板坍塌」　都發局：局部停工

▲新光三越氣爆內部狀況現今狀況曝光，現又有包商員工爆料疑有意外，都發局也介入。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市新光三越整復工程如火如荼進行中，但今天遭到包商員工烏龍爆料「鋼皮坍塌」，又引起各界注意。台中市都發局表示，已依規擇派專業技師公會和勞檢單位依規查處，若有違失將依規裁處，另因有涉工地違失，已依規要求此部份局部停工，提出安全改善計畫後，再行復工。

針對被局部停工，新光三越表示，針對都發局的指示，新光三越立即依相關規定再強化，務求修復工程安全進行。

都發局指出，有關新光三越百貨今日所進行之第13樓樓板（鋼承板）及其小梁置換施工，主要是因為當初氣爆時，部份小梁有變形，樓板有部分遭破壞，故須依照先前獲審通過之修繕施工計畫，置換部份13樓樓板（含鋼承板），併作12樓之部份小梁改善和混凝土澆灌。

▲都發局指出，因有涉工地違失，已依規要求此部份局部停工，提出安全改善計畫後，再行復工。（圖／記者游瓊華翻攝）



都發局強調，這次鋼承板拆除及小梁置換過程中，有水泥塊和鋼承版掉落，是在施工範圍內，雖無施工人員傷亡，但都發局已依規要求工地全面加強工安和職安安全之自主檢查、支撐加固和樓板更換範圍之防護圍籬加設等。

此外，這次意外屬於第三階段修復改善計畫內之施工意外，都發局已經請同仁併同結構技師公會和勞檢單位進行聯合稽查，「因有涉工地違失，已依規要求此部份局部停工，提出安全改善計畫後，再行復工」，另若涉勞安職安違失，將由勞檢單位依規查處辦理，以維施工期間和後續公共安全等。