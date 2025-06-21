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工人烏龍PO文「工地鋼板坍塌」　台中新光三越：計畫中拆地板

▲新光三越。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中新光三越修復工程如火如荼進行中，現又被工人傳出鋼板坍塌，讓新光官方急發聲解釋「是計畫中拆樓地板啦！」（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆發生之後，館方積極進行修復工程，希望能盡速營業，讓館內5000名員工及其背後家庭能有安穩生計。但今天上午網路流傳一則貼文，一名疑似修復工程承包商貼文，指稱今天怪手將退場卻遇到樓地板坍塌情況，消息一出引起民眾憂心。新光三越官方火速回應，現場絕非塌陷，這是計劃中拆除樓地板，準備更換小樑的既定工程。市府則表示，已派員前往了解情況。

貼文網友在網路上指稱，今天怪手退場，但遇到鋼板破裂，並附上兩張照片，但沒過多久就刪除。《ETtoday新聞雲》記者撥打他社群上的電話，但無人回應。

據悉，該名工人疑為另一區域包商工人，在沒有搞清楚狀況下就拍照貼文。新光三越官方強調，目前工程均屬修護計劃內的正常施工程序，今日要進行12樓極少數受損小樑更換之準備，因此需拆除13樓小區域樓地板，拆除物落在12樓後移除，此項作業均在預定的工作計劃中。現場已有安全措施並淨空12樓，並無任何安全問題；目前整體工程都在安全為第一優先前提之下加速進行，進度順利

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