台中台灣大道旁工人暴衝「連撞9機車」酒測超標　顧主最高罰30萬

記者鄧木卿／台中報導

台中新光三越旁一處建築工地，46歲洪姓工人昨（20）天傍晚酒駕開車，撞倒9輛同是工人的機車，由於工地就在台中市車流最多的台灣大道旁，而且是下班時段，還好車禍發生在工地內，無人受傷，一旦開出工地後果難料。洪男酒測值高達0.64mg/l，依法送辦，台中市政府表示，一旦查獲作業期間飲酒執行高架作業，最高可罰30萬元。

▲▼新光三越旁一處工地發生車子暴衝，撞倒9輛機車，肇事男酒測值超標。（圖／alstonviii授權提供）

台中市警六分局昨天下午5點多獲報，台灣大道三段、惠來路二段某處工地發生交通事故，洪男下班後駕駛自小客車準備駛離工地，突然車子暴衝，撞倒停放一旁的9輛機車，員警進行酒測，酒精濃度0.64mg/l，嚴重超標，已觸犯公共危險罪，全案移送台中地檢署偵辦；另現場事故部分依非道路交通事故登記備查。

市政府表示，該處「西屯區惠民三段新建工程」屬丁類危險性工作場所，依規定由勞動部職業安全衛生署負責監督管理。工作人員於工地內喝酒，恐有發生工安意外之虞，酒後駕車，開上道路，更會造成無辜人車傷亡的可能。

至於該男子是否屬工地之受僱勞工，及其是否於作業期間飲酒、從事高處或其他危險作業，仍待由職業安全衛生署進一步釐清，倘查明其於酒後執行高架作業，將涉及違反高架作業勞工保護措施標準第8條「有酒醉或有酒醉之虞者，不得從事高處作業」，可裁處雇主3萬元以上、30萬元以下罰鍰。