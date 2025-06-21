1350元防災盒完售！黑熊學院曝下波預購時間：沒法無限量供應

▲「黑熊學院」近日推出「防災必BEAR盒」。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

「黑熊學院」日前推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含了急救配備、避難配備等，一盒1380元，一推出就被搶購一空，官網宣布6月底補貨。黑熊學院19日在粉專發文，向大家說明兩點「預購並非下單後才生產，沒辦法『無限量』供應。」「盡量在『6月底前』再確定一批預購，實際日期還請追蹤社群消息。」

「熊熊一邊趕工出貨，一邊覺得非常感動。」黑熊學院在粉專表示，雖然準備了相當多數量的防災必 BEAR 盒，在大家的熱烈支持下，商品仍被快速掃完，一方面很高興看到避難準備的意識如此高漲，一方面也對沒買到的熊友感到抱歉。

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黑熊學院趁機會說明，他們的預購是採「向廠商下單生產，在可掌握出貨日期的情況下，才開預購」。因為過去都是組裝成現貨後才放到商城，「這一批原訂是要到6月底才會上架。但近期的詢問跟焦慮實在太多，硬是到處壓縮日期，把預購日往前拉。」

所以預購並非下單後才生產，沒辦法「無限量」供應，他們不希望為了爭取訂單，讓消費者大排長龍等上數個月，反而耽誤大家的避難準備。目前開的預購至出貨日，黑熊學院盡可能地在下訂後一個月內組裝出貨。

再來，下一批預購會盡量在「6月底前」再確定，黑熊學院請有意願購買的粉絲追蹤社群消息，可能會放在限時動態通知。

最後，黑熊學院提醒，在準備時務必「按照自己的需求準備」，「每個人的生理狀態、家庭組成、對工具的熟悉度、居住的地點等等都不盡相同，適合的物資也不相同，可以經由討論學習不斷調整修正。」但黑熊學院強調，最重要的是踏出第一步，然後持續地前進。