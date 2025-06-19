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「避難包」衝上網購熱搜！AIT一席話催出防災買氣　最熱賣款曝光

防災,防颱,電商,緊急避難包,多合一避難包（圖／翻攝自電商平台）

▲民眾防災意識提升，帶動相關用品買氣。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

美國在台協會（AIT）高雄分處近日於社群平台發文分享防災避難包，引發網友熱烈討論，同步帶動一波備災熱潮，此外，即將進入颱風季節，不少民眾開始重新檢視家中防災、防颱備品，推升電商平台上避難商品的關鍵字搜尋與買氣雙雙攀升，其中「多合一避難包」最受歡迎，主打一次備齊多種應急用品，具備實用與高機能特性，成為選購主流。

根據電商平台觀察，這波防災意識提升的現象相當顯著。東森購物網表示，過去防災包每月僅售出數件，如今平均兩至三天就會有新訂單，成為站上熱搜品類，其中「19合1萬用緊急救難避難包」最為暢銷，廠商甚至推出2入組因應家庭備援需求，其他熱銷類型還包含6合1、9合1與標準齊全款等避難包。

PChome 24h購物統計近五日（6/12～6/16）全站關鍵字趨勢，以「防災」關鍵字的搜尋次數最高，總搜尋量突破兩萬次，相關商品頁面流量將近翻倍；近兩週（6/1～6/16）「防災避難包」的銷售業績與上個月同期相比（5/1～5/16）大幅成長超過4倍，顯見消費者近日對於防災商品的關注度急遽升溫。

防災,防颱,電商,緊急避難包,多合一避難包（圖／翻攝自電商平台）

▲「多合一避難包」主打一次備齊多種緊急所需物資，最受歡迎。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

進一步分析熱銷品，PChome 24h購物指出，多合一避難包組合最熱賣，熱銷價格帶約2,000元左右，組合品項包括露營、登山常見的基本求生裝備，如瑞士刀、急救毯、手電筒等，相關單品也有明顯銷量成長。發生緊急狀況時，如遇電力中斷會直接影響照明與通訊需求，因此戶外供電用的「電霸」也是近期熱賣的商品。另外，前五大熱銷單品為日本防災口糧、防災折疊安全帽、可攜式儲能電源、強光手電筒與緊急救難毯。

momo購物網站上如多功能照明、防水收納、簡易醫療用品等，防災相關用品近期週成長高達178%，最受青睞的「22合1完全款防災包」強調包含戶外淨水過濾器、護目鏡、救生繩、防災收音機等，符合現代防災對多功能性的需求。

面對潛在的災害風險，東森購物網PChome 24h購物momo蝦皮購物等平台皆有設置防災專區，集結避難包、飲用水與糧食、急救盒、應急照明、儲電設備、修繕與清潔用品等多元品項，方便一站備齊所需。選購時不只重視內容實用與攜帶便利，也建議依據居家、外出或上班場景彈性準備，才能真正做到「有備無患」。

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