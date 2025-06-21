太平媽祖庇佑警員圓夢　福興宮頒獎學金勉勵堅持初衷

▲西螺派出所警員曹孝弘，日前順利錄取中央警察大學114年刑事警察研究所，昨日特別前往信仰中心西螺福興宮還願，感念太平媽祖慈悲庇佑。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

在警界默默耕耘八年的曹孝弘警員，日前順利錄取中央警察大學114年刑事警察研究所，昨日（20日）特別前往信仰中心西螺福興宮還願，感念太平媽祖慈悲庇佑，成為他備考期間穩定心神、堅持初衷的重要力量。

▲西螺派出所警員曹孝弘在福興宮誠心求籤，盼能獲得方向與鼓勵。（圖／記者游瓊華翻攝）

曹孝弘分享，備考過程中難免心浮氣躁，曾經在福興宮誠心求籤，盼能獲得方向與鼓勵，亦將准考證放入紅包袋內，祈求文昌帝君與太平媽祖共同庇佑。他深信信仰不僅是一份寄託，更是一股力量，幫助他重新聚焦初衷——守護人民、維護正義，最終順利金榜題名，踏上人生嶄新里程。

▲西螺派出所警員曹孝弘將准考證放入紅包袋內，祈求文昌帝君與太平媽祖共同庇佑，順利錄取中央警察大學114年刑事警察研究所。（圖／記者游瓊華翻攝）

福興宮董事會為表祝賀，特別頒發獎學金予以鼓勵，並祈願媽祖護佑所有值勤警員執勤平安、諸事順利。藝術家蘇慧棉老師也受邀出席團拜儀式，親贈自創蠟筆畫作《慈悲守護—我的太平媽》，象徵媽祖庇佑下的堅定信念與溫暖守護。

蘇慧棉表示，曹警員錄取警大刑事研究所，不僅是個人成就，也為警界注入嶄新專業能量。她相信，這份來自媽祖信仰的鼓舞，將伴隨他在未來的學術與實務之路上穩健前行，持續為社會正義努力。

曹孝弘現任職於西螺派出所，參與多起毒品、竊盜、詐欺車手等重大刑案偵辦。此次是他第二次挑戰警大研究所，憑藉信念與努力終於圓夢。他以實際行動證明，堅持初衷，終將開花結果。福興宮的暖心祝福，也為地方信仰注入一股積極向上的力量——在太平媽祖慈悲護持下，正義與希望同行。

▲藝術家蘇慧棉老師親贈自創蠟筆畫作《慈悲守護—我的太平媽》，象徵媽祖庇佑下的堅定信念與溫暖守護。（圖／記者游瓊華翻攝）