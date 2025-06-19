從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

▲宋冠宜捏塑關公持青龍揠月刀、騎赤兔馬神像。（圖／宋冠宜提供）

記者陳崑福／高雄報導

67歲的宋冠宜，她從小夢想成為一名捏塑師，因家中經濟困難，半工半讀完成二專學業，為了家計，投入心算教學，因教學風格生動活潑、學生成績突出，當年可謂「補教界網紅」。但就在事業高峰、38歲那年，她毅然轉身，決定追尋壓在心底多年的夢想——成為一位真正的捏塑藝術家。

初入藝術世界，她從自己熟悉的教學主題出發，創作出結合陶藝與心算的教具，卻因不懂市場與經營，兩間房子也賠進去。那段時間，她幾近絕望，心中甚至萌生放棄一切的念頭。她說：「當我一無所有時，真的想要離開這個世界。」

但在人生最黑暗的時刻，她回望初心，彷彿聽見內心深處的召喚。「那一刻我懂了，這不是夢想，是使命。」她帶著敬意與決心，再度拜入捏塑名師游曜鴻門下，學習捏塑。有一天，老師驚訝發現她所捏出的佛像，不但氣韻靈動，更帶有難以言喻的溫度與個人風格，從此放手讓她自由創作，走上屬於她的神佛藝術之路。

宋冠宜家中供奉瑤池金母，每次捏塑前，她總會先誠心膜拜、靜坐冥想，心中自會浮現要創作的佛神形象。「那不是我在想，是佛神自己來找我。」她笑說，許多與她結緣的有緣人，在請回佛像後，事業順利、家庭和諧，她深信這是一種神聖的緣份。

此次於7月9日至20日在高雄市文化中心舉辦的「雅軒藝術神佛＆花卉鳥蟲展」，展出她歷年來精心創作的作品，包括送子觀音、觀白在、彌勒佛、關聖帝君、土地公與虎爺等神佛塑像，並將於7月13日（日）下午2時舉辦茶會，歡迎民眾共襄盛舉。

其中一尊關聖帝君的作品更有一段神秘奇妙的經歷。她說，完成神像後，特地回到從小敬拜高雄苓雅區武廟參拜，想向帝君稟報。焚香跪拜時，忽然雙腳發軟，像被什麼力量牽引，她半跪祈求指示。5分鐘後，擲筊獲得聖筊：手中不應拿春秋，而應換成青龍偃月刀、騎赤兔馬。她依神意重新調整神像，完成後神韻更加鮮明，彷彿關公親臨。

宋冠宜感性地說，「我只是個平凡女人，是佛神和信仰，把我從谷底拉回來。」她希望透過這場展覽，不僅讓更多人看見她的藝術與信念，也讓人相信：人生任何時刻，都能重新開始，只要不忘最初那道微光。