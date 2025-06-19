　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

▲宋冠宜捏塑關公持青龍揠月刀、騎赤兔馬神像。（圖／宋冠宜提供）

▲宋冠宜捏塑關公持青龍揠月刀、騎赤兔馬神像。（圖／宋冠宜提供）

記者陳崑福／高雄報導

67歲的宋冠宜，她從小夢想成為一名捏塑師，因家中經濟困難，半工半讀完成二專學業，為了家計，投入心算教學，因教學風格生動活潑、學生成績突出，當年可謂「補教界網紅」。但就在事業高峰、38歲那年，她毅然轉身，決定追尋壓在心底多年的夢想——成為一位真正的捏塑藝術家。

▲宋冠宜捏塑關公持青龍揠月刀、騎赤兔馬神像。（圖／宋冠宜提供）

▲宋冠宜捏塑關公持青龍揠月刀、騎赤兔馬神像。（圖／宋冠宜提供）

初入藝術世界，她從自己熟悉的教學主題出發，創作出結合陶藝與心算的教具，卻因不懂市場與經營，兩間房子也賠進去。那段時間，她幾近絕望，心中甚至萌生放棄一切的念頭。她說：「當我一無所有時，真的想要離開這個世界。」
但在人生最黑暗的時刻，她回望初心，彷彿聽見內心深處的召喚。「那一刻我懂了，這不是夢想，是使命。」她帶著敬意與決心，再度拜入捏塑名師游曜鴻門下，學習捏塑。有一天，老師驚訝發現她所捏出的佛像，不但氣韻靈動，更帶有難以言喻的溫度與個人風格，從此放手讓她自由創作，走上屬於她的神佛藝術之路。

▲宋冠宜捏塑關公持青龍揠月刀、騎赤兔馬神像。（圖／宋冠宜提供）

▲宋冠宜捏塑關公持青龍揠月刀、騎赤兔馬神像。（圖／宋冠宜提供）

宋冠宜家中供奉瑤池金母，每次捏塑前，她總會先誠心膜拜、靜坐冥想，心中自會浮現要創作的佛神形象。「那不是我在想，是佛神自己來找我。」她笑說，許多與她結緣的有緣人，在請回佛像後，事業順利、家庭和諧，她深信這是一種神聖的緣份。

此次於7月9日至20日在高雄市文化中心舉辦的「雅軒藝術神佛＆花卉鳥蟲展」，展出她歷年來精心創作的作品，包括送子觀音、觀白在、彌勒佛、關聖帝君、土地公與虎爺等神佛塑像，並將於7月13日（日）下午2時舉辦茶會，歡迎民眾共襄盛舉。

其中一尊關聖帝君的作品更有一段神秘奇妙的經歷。她說，完成神像後，特地回到從小敬拜高雄苓雅區武廟參拜，想向帝君稟報。焚香跪拜時，忽然雙腳發軟，像被什麼力量牽引，她半跪祈求指示。5分鐘後，擲筊獲得聖筊：手中不應拿春秋，而應換成青龍偃月刀、騎赤兔馬。她依神意重新調整神像，完成後神韻更加鮮明，彷彿關公親臨。

宋冠宜感性地說，「我只是個平凡女人，是佛神和信仰，把我從谷底拉回來。」她希望透過這場展覽，不僅讓更多人看見她的藝術與信念，也讓人相信：人生任何時刻，都能重新開始，只要不忘最初那道微光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱網笑了
具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她
故宮晶華「吃到飽」喊停！　最後供應日曝
夏男拿不到遺產　5億高中生母恐「只能分200萬」...原因曝
彭博：美準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動
普丁自願調解以伊衝突　川普1句話酸爆
台灣百萬美元富豪逾76萬人！居全球15強　為星國兩倍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

8旬嬤拄助行器不敢過馬路　里港警伸援手

草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌　7月1日營運

桃園推出「機場落地包車遊」　四大入境遊程專為來台旅客打造

電車族福音！南投市街頭新增8處充電站　可電子支付

周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議　台南衛生局初判員工個人行為

拚青年回流！基隆啟動智慧城市轉型　謝國樑：打造AI產業廊帶

新北原民歲時祭儀廣場年底完工　侯友宜：打造都市文化新地標

創意綠美學！新北櫻花季+公園改造　奪美國繆思金銀雙獎

新住民限定！　移民署提供免費借用iPad或筆電服務

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

8旬嬤拄助行器不敢過馬路　里港警伸援手

草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌　7月1日營運

桃園推出「機場落地包車遊」　四大入境遊程專為來台旅客打造

電車族福音！南投市街頭新增8處充電站　可電子支付

周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議　台南衛生局初判員工個人行為

拚青年回流！基隆啟動智慧城市轉型　謝國樑：打造AI產業廊帶

新北原民歲時祭儀廣場年底完工　侯友宜：打造都市文化新地標

創意綠美學！新北櫻花季+公園改造　奪美國繆思金銀雙獎

新住民限定！　移民署提供免費借用iPad或筆電服務

3大速食店暑假優惠開跑　德克士炸雞55折、拿坡里烤雞翅10元

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

高雄貴婦出遊家中遭竊！偷兒扮蜘蛛人爬窗　洗劫近百萬珠寶現金

柯志恩再戰2026高雄市長　對手鎖定賴瑞隆、邱議瑩出線機率高

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

淡水1死火警疑點多！現場遺落數支不明鋼瓶　2友落網閉口拒說明

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

台南38歲男酒醉街頭大聲喧嘩　遭壓制上銬保護管束

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

地方熱門新聞

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

桃園推四大入境遊程　專為來台旅客打造

草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌

南投市街頭新增8處充電站便利電車族

周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議台南衛生局初判員工個人行為

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

回饋社會！斗六夜市5善人合捐救護車

馬文君籲農業部茶改場南遷案勿做政治考量

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

新北原民歲時祭儀廣場年底完工　打造都市文化新地標

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪洽談台南鮮果上架合作

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

貨車拖行小黑狗　動防所出手了

新北櫻花季+公園改造　奪美國繆思金銀雙獎

更多熱門

相關新聞

新北仁愛之家福音堂整修重生　點亮長者心靈之光

新北仁愛之家福音堂整修重生　點亮長者心靈之光

新北市立仁愛之家福音堂建於1986年，為感念基督徒華僑羅麗釧女士捐贈50萬美金興建文康大樓而設立，多年來作為長者重要的信仰中心。然而因地處山區潮濕環境，導致外牆斑駁滲水，加上設備老舊，以及疫情期間避免群聚等因素，福音堂曾暫停使用。近期在野柳福音中心焦瀛臺牧師的協助下，配合仁愛之家進行全面整修，日前正式舉行重新啟用感恩會。

西螺福興宮feat.乖乖　感動重現《稜轎腳 祈平安》

西螺福興宮feat.乖乖　感動重現《稜轎腳 祈平安》

感受光與時間的美學　豐原太平洋百貨打造光影藝境

感受光與時間的美學　豐原太平洋百貨打造光影藝境

與媽祖約定！70歲阿嬤肌肉萎縮「彎腰推輪椅」走2天

與媽祖約定！70歲阿嬤肌肉萎縮「彎腰推輪椅」走2天

林輝堂27件創作展現宇宙藝術視野

林輝堂27件創作展現宇宙藝術視野

關鍵字：

高雄文化中心藝術展神佛雕塑捏塑師信仰宋冠宜

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

黃金價格將大跌　原因曝光

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面