凍齡！辣媽同框18歲女兒「被誤會是雙胞胎」　真實年紀曝光

▲36歲的莉莎與女兒出門，經常被誤會是雙胞胎姊妹。（圖／翻攝TikTok@lisajohnston20，下同。）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）一對母女僅僅相差18歲，結伴一起出門時，經常被誤認為是雙胞胎姊妹。36歲媽媽莉莎（Lisa Johnston）透露，她甚至曾被夜店保全要求看證件。

每日郵報報導，莉莎在18歲那一年生下女兒艾莉西亞（Alicia Johnston），隨著孩子長大成年，2人不僅越長越像，平常還會共享衣服、化妝品、鞋子。此外，她也經常跟女兒還有她的少女閨蜜們玩在一起。

莉莎經常在TikTok分享與女兒一起拍攝的影片，總讓網友們難以分辨誰是母親、誰是女兒。她表示，自己去學校接送，或在外面被女兒稱呼「媽媽」時，往往引來懷疑目光，而人們得知她的真實年齡時，經常目瞪口呆。

莉莎說，「我很高興得知自己製造了一個迷你版的我。有些人說我們就像把彼此『複製貼上』。艾莉西亞年紀越大，我就越能夠發現彼此相似之處，尤其當我們一起拍片之類的時候。」

18歲的艾莉西亞也表示，媽媽已經成為自己交友圈的一部分，「我從不介意人們誤以為我們是姊妹，我覺得這很有趣。我越長大就越像我媽，人們都會說，『天啊，你們長得好像！』」

莉莎將年輕外貌歸功於健康的生活方式，以及避免不必要的壓力，「健身與健康飲食，是我生活的重要組成部分。我每個禮拜會去健身房5次。我盡量不讓自己壓力太大，把生活當作玩樂，我們都只是在過日子。我不會讓自己對任何事情太生氣，我覺得這也是很重要的一部分。」

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