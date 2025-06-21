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快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

▲▼ 走路,地板,街道。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲能夠獨立完成動作的中老年人，未來十年死於心血管疾病的風險降低。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者曾羿翔／綜合外電

一項簡單的體能測驗——「坐下－起立測試」（sitting-rising test），可能能早期預測你的壽命長短。根據一項涵蓋逾四千人的大型研究，這個測驗能有效反映中高齡者的身體機能與未來的健康風險。

根據華盛頓郵報的報導，這篇研究週三刊登於《European Journal of Preventive Cardiology》（《歐洲預防心臟病學期刊》），對象為 4,282 名年齡介於 46 至 75 歲的男女。研究人員觀察他們從站立到坐下、再從地板上站起來的動作完成度，重點是能否在不依賴手部、膝蓋、傢俱或他人幫助下完成。

「這項測試綜合了所有非有氧性的體能表現，」研究主持人、里約熱內盧運動醫學研究中心主任阿勞若（Claudio Gil Araújo）表示，測試涵蓋肌肉力量、身體協調、柔軟度與身體組成，而這些因素都與壽命與健康密切相關。

結果顯示，能夠獨立完成動作的中老年人，未來十年死於心血管疾病的風險，比需要大量協助者低了約六倍。他們死於其他自然原因（例如癌症）的機率也明顯較低。

▲坐下-起立測試。（圖／AI生成）

▲坐下-起立測試能有效反映身體機能。（示意圖／AI生成）

如何進行「坐下－起立測試」？

建議務必找一位夥伴協助——不僅要觀察你的動作與幫你計分，更重要的是一旦你快要跌倒，能即時穩住你。若你有髖關節、脊椎、膝蓋等部位的關節炎或其他嚴重問題，就不建議嘗試。

步驟如下：

1.找一塊平坦空間，同時保留牆壁、椅子或其他支撐物以備不時之需。若地板偏硬，可鋪上墊子，避免跌坐時造成衝擊。

2.脫掉鞋子與襪子。

3.雙腳稍微分開站立，然後將其中一腳交叉放到另一隻腳前。手臂擺放方式不限。

4.緩緩坐到地板上，盡量不依賴雙手、手肘或腿部支撐，也要避免身體搖晃。

5.接著從地板上站起來，同樣盡可能穩定、不靠任何支撐。

評分方式：起始分數為 10 分。每次使用手、膝蓋或其他部位輔助，就扣 1 分；如果身體明顯晃動，則扣 0.5 分。

得分介於 0 到 4 分的男女，在約 12 年的追蹤期間內，死於心血管疾病及其他自然原因的可能性遠高於那些拿到滿分 10 分者。（研究人員排除了自殺或車禍等非自然死亡案例。）

得分介於 4.5 到 7.5 分之間的參與者，其死亡風險約為滿分者的三倍。

對於健康的中年與老年人來說，如果得分低於 7.5 分，「應該會是個值得關注的警訊，」阿勞若表示，他現年 69 歲，最近自己測得的分數是 8.5 分。

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