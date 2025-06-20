TikTok續命至9/17　川普簽署行政命令

▲TikTok。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度延長TikTok的禁令期限，將寬限期延長至2025年9月17日。這是川普第三次延後對這款廣受年輕人喜愛的短影音應用程式（App）的限制措施。

川普今天透過他創建的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我剛剛簽署了行政命令，把TikTok關閉的最後期限延長90天。」這項行政命令旨在給TikTok更多時間完成相關交易，以符合美國國家安全的要求。

根據外電報導，TikTok一直面臨美國國家安全法的壓力，該法律要求其出售給非中國企業，否則將在美國禁用。原定禁令生效日期為川普今年1月卸任前一天，但川普上任時已將期限延後75天，後來又第二次延至6月19日。本次延長則是川普第三次推遲相關禁令。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）近日透露，川普已準備簽署新的行政命令，確保TikTok能在美國繼續營運。她表示：「總統一再強調，他不希望TikTok熄燈。這次延長期限的目的是為了讓相關交易順利完成，確保美國人民能繼續使用TikTok，同時保障數據安全。」

川普曾長期支持禁止TikTok或要求其中國母公司字節跳動（ByteDance）撤資，但近期立場有所轉變。他認為TikTok在去年11月大選中幫助他吸引了更多年輕選民，因此矢言捍衛這款平台。