美「不幫以色列＝不幫台灣」？　學者：情況不同、無法類比

▲美國面對以伊衝突的態度，也讓輿論關注台海局勢。圖為解放軍環台軍演。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列與伊朗衝突延燒之際，白宮是否介入備受國際關注。一些輿論認為，如果美國袖手旁觀，將向北京釋出「不會保衛台灣」的訊號。不過，多名專家對此反駁，強調每一場衝突都不一樣，不論以伊衝突或烏俄戰爭，都不能跟台海局勢類比。

《華爾街日報》17日一篇社論指出，如果美國不協助以色列在「毫無爭議空域」削弱伊朗核能力，恐讓北京獲得錯誤訊息，誤以為「美國不可能出手防衛台灣」。

對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）對《中央社》強調，儘管俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，美國對盟友的承諾已遭質疑，如今伊朗又發生狀況，但「伊朗不是中國，以色列也不是台灣」，這些情況都無法與台灣類比，「美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊，不應被視為美國是否願意防衛台灣的風向指標。」

▲解放軍東部戰區，展開環台軍演。（資料照／CFP）



抱持類似看法的，還有前美國在台協會（AIT）理事主席、現任「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）。他指出，每一場衝突的情況不盡相同，發生的背景與脈絡也非常重要，華府是否及如何介入的決策過程也很關鍵。

卜睿哲進一步指出，中國國家主席習近平近年更傾向採取「不動武的脅迫行為」（coercion without violence），作為風險較低、但仍維持台灣社會內部對中共保持恐懼的手段。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）主任鄭哲軒（John Dotson）也對此觀點表達懷疑，「從更廣泛的脈絡來看這個問題是很重要的」，美國對烏克蘭的軍援、在歐亞地區的盟軍網絡、太平洋軍隊部署與外交活動等，都將影響北京的判斷。

鄭哲軒也指出，中共近期越界頻率明顯增加，與美國國會代表團訪台有關。中國會在美國高層訪台後採取相關行動，而且正在把此類行動常態化。