　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱到月底！未來10天有「熱帶擾動」　專家曝侵台機率

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今日至下下週一(21至30日)台灣在暖氣團内，各地大致為晴午後多雲。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今日至下下週一(21至30日)台灣在暖氣團内，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。未來10天內西北太平洋在關島北方海面的「熱帶擾動」發展機率高，不過侵台機率低。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部22至36度、南部22至36度、東部23至35度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新(20日20時)歐洲系集模式(ECMWF)，30日20時機率模擬圖顯示，廣東海面至台灣一帶的「熱帶擾動」發展機率較低〔「熱帶低壓」最高20%以下(左圖)，「輕颱」則僅在10以下(右圖)〕，關島附近則有另一「熱帶擾動」發展。（圖／洩天機教室）

▲30日廣東海面至台灣一帶的「熱帶擾動」發展機率較低，關島附近則有另一「熱帶擾動」發展。（圖／洩天機教室）

6月底前南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的機率。歐洲系集模式持續調整，最新模擬顯示，未來10天內西北太平洋在關島北方海面的「熱帶擾動」發展機率高(「輕颱」機率高達50%)，其路徑為向日本南方海面前進、再向東北大迴轉遠離(未附圖)。第10天的模擬圖則顯示，廣東海面至台灣一帶的「熱帶擾動」發展機率則較低，〔「熱帶低壓」最高20%以下(左圖)，「輕颱」則僅在10%以下(右圖)〕；同時關島附近則有另一「熱帶擾動」發展(左、右圖)。故未來10天内「輕颱」侵擾台灣的機率極低，但應續觀察模式調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美女議員被裸照威脅！簡訊：只給一次機會　深夜發聲了
童仲彥回來了！凌晨重磅8字宣告　網刷一排：了不起，負責
快訊／明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相
熱到月底！未來10天有「熱帶擾動」　專家曝侵台機率
川普考慮出兵美股震盪　美撤銷技術豁免台積電ADR跌1.87％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園最大連鎖補習班驚傳欠薪！　300員工600萬勞保費沒繳

熱到月底！未來10天有「熱帶擾動」　專家曝侵台機率

5縣市熱爆！　下週四水氣增南部有雨

夏至來了！4生肖運勢爆發　民俗專家教你簡單開運法

她與前夫吵架後回娘家住1週　前婆婆竟打電話罵親家教女無方

台味早餐恐害「一早腦袋當機」！專家給改良建議

逢甲畢典終於辦成！校方祭「2措施」圓滿落幕　性平案女學生現身

老是砧板臭臭的？日本師傅傳授「一招」不卡味更好洗

「夏至」5生肖爆紅！6月底前命運急拉升　屬狗財運、貴人運皆旺

不是看片群！偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【彈藥如雨下！】陸工人見伊朗多彈齊發！　拿手機狂拍+驚嘆連連

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

桃園最大連鎖補習班驚傳欠薪！　300員工600萬勞保費沒繳

熱到月底！未來10天有「熱帶擾動」　專家曝侵台機率

5縣市熱爆！　下週四水氣增南部有雨

夏至來了！4生肖運勢爆發　民俗專家教你簡單開運法

她與前夫吵架後回娘家住1週　前婆婆竟打電話罵親家教女無方

台味早餐恐害「一早腦袋當機」！專家給改良建議

逢甲畢典終於辦成！校方祭「2措施」圓滿落幕　性平案女學生現身

老是砧板臭臭的？日本師傅傳授「一招」不卡味更好洗

「夏至」5生肖爆紅！6月底前命運急拉升　屬狗財運、貴人運皆旺

不是看片群！偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

明日花綺羅沉默2天首發聲：我沒有賣春！咬出爆料者…遭傳暗黑價碼

「騎車載娃沒安全帽」被檢舉！轄區警回應了　爸爸抱怨文引戰

北部人玩很大！夫妻揪女網友簽「自願性主奴」　拍BDSM片違約PO網

桃園最大連鎖補習班驚傳欠薪！　300員工600萬勞保費沒繳

女網紅炫富！　牆掛「3300萬藍寶堅尼」當裝飾被封殺

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

最新妖股出現！中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

陸歌手戴「春宮錶」惹議　演唱會突宣布取消！工作室曝原因

2025「涼感好物」推薦！無印良品身體噴霧大受好評、降溫乾洗髮必收

童仲彥回來了！凌晨重磅8字宣告　網刷一排：了不起，負責

林俊傑邀A-Lin當嘉賓 她歌「key太高」直呼:小後悔XD

生活熱門新聞

「夏至」5生肖有爆紅機會

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

越來越多「1人跟團出國」　過來人曝1差異：會比較貴

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

台味早餐恐害「腦袋當機」！專家給建議

逢甲畢典終於辦成！校方祭2措施圓滿落幕

夏至4生肖運勢爆發！專家教開運法

她與前夫吵架後回娘家住1週　前婆婆竟打電話罵親家教女無方

夏至陽氣旺！3生肖財運亮眼

快訊／大雷雨炸4縣市　持續1.5小時

熱到月底！　未來10天有「熱帶擾動」

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

台鐵車庫發生「閃爆事件」　檢查員未照SOP釀禍將懲處

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

更多熱門

相關新聞

5縣市熱爆！　下週四水氣增南部有雨

5縣市熱爆！　下週四水氣增南部有雨

天氣晴朗炎熱，今(21)日白天新北市、高雄市、屏東縣為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、台南市為黃色燈號。晴朗炎熱天氣持續到下週三，下週四水氣增多南部轉有雨天氣。

午後雷雨天天報到　下周四雨區再擴大

午後雷雨天天報到　下周四雨區再擴大

下周有熱帶擾動發展　吳德榮：增強成熱帶低壓機率70%

下周有熱帶擾動發展　吳德榮：增強成熱帶低壓機率70%

「高溫+午後雷陣雨」雙夾擊　2地有大雨

「高溫+午後雷陣雨」雙夾擊　2地有大雨

周休2日會更熱！　4地區飆破37℃

周休2日會更熱！　4地區飆破37℃

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾道歉了

《看不見的國家》票房破千萬

中共運載火箭經台灣中部　國防部回應

明日花綺羅「暗黑價目表」被挖出

「夏至」5生肖有爆紅機會

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

美擬撤銷台積電陸廠技術豁免　股價應聲重挫

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面