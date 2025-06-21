熱到月底！未來10天有「熱帶擾動」　專家曝侵台機率

▲今日至下下週一(21至30日)台灣在暖氣團内，各地大致為晴午後多雲。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今日至下下週一(21至30日)台灣在暖氣團内，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。未來10天內西北太平洋在關島北方海面的「熱帶擾動」發展機率高，不過侵台機率低。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部22至36度、南部22至36度、東部23至35度。

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▲30日廣東海面至台灣一帶的「熱帶擾動」發展機率較低，關島附近則有另一「熱帶擾動」發展。（圖／洩天機教室）

6月底前南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的機率。歐洲系集模式持續調整，最新模擬顯示，未來10天內西北太平洋在關島北方海面的「熱帶擾動」發展機率高(「輕颱」機率高達50%)，其路徑為向日本南方海面前進、再向東北大迴轉遠離(未附圖)。第10天的模擬圖則顯示，廣東海面至台灣一帶的「熱帶擾動」發展機率則較低，〔「熱帶低壓」最高20%以下(左圖)，「輕颱」則僅在10%以下(右圖)〕；同時關島附近則有另一「熱帶擾動」發展(左、右圖)。故未來10天内「輕颱」侵擾台灣的機率極低，但應續觀察模式調整。