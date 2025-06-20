下周有熱帶擾動發展　吳德榮：增強成熱帶低壓機率70%

▲最近天氣高溫炎熱。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

月底進入颱風活躍期，氣象專家吳德榮今(20日)指出，最新模擬顯示，未來10天西北太平洋在關島北方海面的熱帶擾動發展機率較高，增強為熱帶低壓的機率最高達70%，但達颱風僅在20%以下，路徑為向北轉後迅速遠離；至於南海至巴士海峽一帶的熱帶擾動，發展機率較低，幾無侵擾台灣的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下下週日(20至29日)台灣在暖氣團内，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，有局部較大雨勢。

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另外，最新(19日20時)歐洲模式模擬顯示，6月底前南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的機率。

他進一步指出，系集模式持續調整，最新模擬顯示，未來10天西北太平洋在關島北方海面的熱帶擾動發展機率較高，增強為熱帶低壓的機率最高達70%，達輕颱僅在20%以下，但其路徑為向北轉後迅速遠離。南海至巴士海峽一帶的熱帶擾動發展機率較低，增強為熱帶低壓的機率最高20%以下，達輕颱則僅在10以下，幾無輕颱侵擾台灣的機率。

▲最新歐洲系集模式，29日20時機率模擬圖顯示，南海至巴士海峽一帶的熱帶擾動發展機率較低，增強為熱帶低壓最高20%以下(左圖)，輕颱則僅在10以下(右圖)。（圖／取自吳德榮「洩天機教室」專欄）

根據中央氣象署預報，未來一周為典型夏季天氣型態，中午高溫炎熱，午後有雷陣雨。至於颱風發展，氣象署指出，預計要到6月底熱帶雲簇發展才會較活躍。