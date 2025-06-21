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林亮君遭裸照威脅！簡訊驚見「只給一次機會」　深夜發聲了

▲台北市議員林亮君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林亮君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者董美琪／綜合報導

政論節目主持人李正皓於19日深夜駕車離開電視台時，遭不明男子攔下車輛並朝他潑灑辣椒水，事件引起社會熱議。沒想到隔日深夜（20日），民進黨台北市議員林亮君也傳出遭受威脅，對方揚言手中持有她「年輕時期的裸照」，林亮君則在社群平台強硬表態：「這種卑劣的手段，嚇不了我。」

根據林亮君公開的對話紀錄，一名自稱「趙立夫」的男子透過臉書私訊林亮君助理，表示自己多次在LINE聯繫議員未獲回應。助理回覆，建議他直接告知團隊，由他們協助處理。

「趙立夫」接著說，部分事情還是跟本人談比較妥當，詢問聯絡方式。助理說議員可能正忙碌，可先向團隊說明細節。未料對方話鋒一轉，語帶威脅指出：「我這裡有她年輕時候的裸照，你問她想處理嗎？她自己跟誰拍過她自己清楚，機會只有一次。」助理當下只簡短回覆一聲「啊」，之後未再答覆。對方又傳訊強調：「她自己知道，不要問我照片怎麼到我手裡啦，很簡單就能解決。」

林亮君隨後將簡訊截圖公開，發文指出：「李正皓昨天遭人以辣椒水襲擊，嫌犯已供稱受人指使。今晚我也接到惡劣的恐嚇訊息，內容包含裸照威脅。背後動機為何、幕後黑手是誰，我會透過司法途徑查明真相。這種卑劣的手段，嚇不了我。」

林亮君在threads貼文不到一小時，就獲得超過7000個愛心關注、上百則留言。民進黨發言人吳崢也留言，「告死這些噁心爛人！」認為提告讓這些卑劣之徒付出代價，不過網友們也提醒吳崢，「你也要注意自身安全。」

李正皓昨天遭人以辣椒水襲擊，嫌犯已供稱受人指使。 今晚我也接到惡劣的恐嚇訊息，內容包含裸照威脅。 背後動機為何、幕後黑手是誰，我會透過司法途徑查明真相。 這種卑劣的手段，嚇不了我。

林亮君發佈於 2025年6月20日 星期五
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