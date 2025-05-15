傳要求公務員「充當世壯運觀眾拍手」還設KPI　蔣萬安：沒有強制

▲民進黨台北市議員林亮君批評，台北市基層公務員繁忙，台北市長蔣萬安卻要基層公務員去世壯運觀賽拍手，還設立KPI。（圖／林亮君議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

即將於17日正式開幕的2025雙北世壯運亂象頻傳，網友更成立「靠北世壯運」粉專匿名抱怨，卻傳出台北市政府要求基層公務員、里長和里幹事到場觀賽，或在現場鼓掌充當觀眾，還設立了KPI標準。對此，台北市長蔣萬安今（15日）表示，沒有強制要求，體育局長游竹萍則稱是「邀請」。

蔣萬安15日上午赴台北市議會專案報告，民進黨台北市議員鍾佩玲表示，近期基層傳出北市府為讓世壯運場面好看，要求基層公務員充當觀眾，甚至說要公務員去支援，結果卻未告知支援項目，並且設置KPI要公務員當觀眾拍手，至少要去3天。

鍾佩玲提及，基層公務員公務繁忙，怎麼會要求公務員花時間做這種事，要對方下午別辦公，改去充當觀眾鼓掌、拍手，幫市長顧面子？蔣萬安則說，「我想實際情形是沒強制要求公務員。」

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

但鍾佩玲認為，蔣萬安雖然說沒強制要求，但聽在基層公務員耳裡，並不是這麼一回事。蔣萬安重申「我們沒有要求」，游竹萍補充道，是比照2017年世大運邀請公務員參加。

民進黨台北市議員林亮君質疑，有無下令各局處訂定KPI？蔣萬安回應，「我們沒有要求，是希望怎麼鼓勵民眾進場觀賽，為選手加油。」游竹萍稱「主要是邀請」。

林亮君表示，外界傳出市府還要動員里幹事，並規定參加幾場的KPI，儘管蔣萬安說沒有強制動員，但平日卻要求里長帶里民去觀賽、假日要里幹事去觀賽，並專案支付加班費，要大家踴躍攜眷參加？游竹萍重申，是邀請里的朋友一起參加，但沒強制要求假日時所有同仁一定要參加。





▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）