影／吳崢昔「只穿內褲」被尷尬看光　林亮君帶警察、電鑽破門找人

▲民進黨新聞部主任吳崢、議員林亮君的互動影片，在社群媒體上被熱議瘋傳，被認為是「戀愛實境節目」。（影／社群媒體Threads）

記者陶本和／台北報導

近日，在社群媒體Threads上有一段民進黨新聞部主任吳崢、台北市議員林亮君互動的影片，分享在「戀愛實境節目」的社群，被網友熱議瘋傳。事實上，去年（2024）吳崢還原一段2018年敗選後的小故事，那年他落選後，把自己封閉起來，林亮君找不到人一度報案，吳崢還被列為失蹤人口，有一天林亮君帶著警察、里長跟助理，拿電鑽撬門，結果門一打開，吳崢穿著內褲尷尬應門。

最近Threads上的一段影片被網友廣為討論，吳崢跟林亮君一起在夜市攤位，他們坐在紅色塑膠椅上，用竹籤合吃同一盒炸物小吃。林亮君直呼「很好吃！」，吳崢則拉高音頻學著說「很好吃！很好吃！」林亮君翻起白眼看著吳崢說，「為什麼你都要這樣學？」，吳崢則裝作沒事，繼續吃眼前的炸物，還要旁人自己拿張椅子坐。網友分享這段影片都笑說，「吳崢真的很屁欸！」，還有人認為，這根本是「戀愛實境節目」。

▼民進黨新聞部主任吳崢、議員林亮君的互動影片，在社群媒體上被熱議瘋傳，被認為是「戀愛實境節目」。（圖／社群媒體Threads）。



事實上，吳崢跟林亮君的感情互動，過去就常被討論。吳崢去年在接受訪問時，除了談及前女友、前立委賴品妤，也被問及現任女友是不是林亮君？吳崢直說，他們是很好的朋友，但也特別還原一段，林亮君曾經看過吳崢「只穿一條內褲」的小故事。

吳崢回憶說，2018年選完之後萬念俱灰，他是一個I人，還是巨蟹座，然後就與世隔絕，一開始想說先不看手機兩、三天，後來覺得訊息好多，還要回好麻煩，那就放著好了，結果一放就放了一個月跟外界失聯。

吳崢說，那天他在家裡睡覺，睡一睡突然聽到有聲音，聽到急促的敲門聲，還有人在喊「吳先生」。他笑說，那時候還躺在床上，一邊想說到底怎麼回事，房租都有繳，所以不可能是房東，跟樓下的鄰居也沒有糾紛，「所以到底是誰啊？到底誰會殺到我家門前」。

吳崢表示，他本來想要發揮逃避到底的精神，想說會不會覺得他不在家，再等一下就走了，結果過了一分鐘之後聲音就改變了，突然變成電鑽聲要破壞門鎖，他直呼，「哪有人要直接破門而入的」，他只好把門打開，結果門一開，看到林亮君、助理，還有很多警察、里長。

吳崢說，一打開門就面面相覷，後來才知道他們去報案他失蹤，「我也很錯愕，你們一群人在這邊幹什麼？」而且他因為在睡覺，就只穿著一條內褲，大家都很尷尬，本來想說這個人不是失蹤嗎？結果看起來好好的在這裡。

吳崢表示，當下林亮君就跳出來，跟警察局的所長說「好了，大家辛苦了，謝謝大家」，結果副所長說，「所長現在已經在路上，快要到了」。最後，大家就在他家的陽台拍照，應該是要有個交代，「我當下很尷尬，作為前失蹤人口，要跟大家一起拍照嗎？」

吳崢坦言，這件事情過後，也是蠻感動的，真的是很重視他，很夠義氣的朋友，所以後來就出來，到林亮君的辦公室上班，但他仍強調，兩人沒有交往。