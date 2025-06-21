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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男開小米電動車　竟因「眼睛太小」狂被提醒：請專注駕駛

▲▼大陸浙江一名李姓男子因為眼睛太小，一直被小米車輛提醒專注駕駛。（圖／翻攝微博）

▲大陸浙江一名李姓男子因為眼睛太小，一直被小米車輛提醒專注駕駛。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

浙江李姓男子近日開車時，因小米汽車的疲勞駕駛識別系統頻繁發出語音警示，讓他倍感困擾。他提供的行車影片顯示，車輛在正常行駛期間不斷提示「請專注駕駛，注意安全」，即使他努力睜大雙眼，提示仍不停響起，引發消費者對車輛監測準確性的討論。

綜合陸媒報導，李男表示，初步判斷系統誤判可能與陽光照射造成辨識失誤有關。當他用力睜眼時，系統才暫時停止提示，一旦眼神恢復自然狀態，語音提醒又再度響起。他坦言，這樣的體驗在日常駕駛中令人相當煩躁，也擔心長期會影響注意力與駕駛安全。

▲▼大陸浙江一名李姓男子因為眼睛太小，一直被小米車輛提醒專注駕駛。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸浙江一名李姓男子因為眼睛太小，一直被小米車輛提醒專注駕駛。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸浙江一名李姓男子因為眼睛太小，一直被小米車輛提醒專注駕駛。（圖／翻攝微博）

李男的情況並非個案，影片下方留言區有不少網友也反映類似問題，並指出類似狀況也出現在其他品牌如領克、深藍等車款上。有消費者已向客服反映相關問題，希望改善疲勞識別的靈敏度與準確性，以避免頻繁誤報影響行車體驗。

針對此事，小米汽車客服回應指出，每輛小米汽車皆配有監測駕駛狀態的攝影鏡頭，可偵測閉眼、打哈欠、看手機等行為。一旦系統判定駕駛人可能分心或疲勞，即會自動發出提醒。客服表示，車主可在「駕駛偏好」中手動關閉提示功能，但基於安全考量，並不建議停用。

 
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