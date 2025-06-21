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旅行業批履約保險費率遭壟斷調漲　觀光署：年底前調整

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲觀光署今年修正旅行業管理規則調高旅行業者履約保證保險額度。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅行社丟包、惡性倒閉事件層出不窮，觀光署今年修正旅行業管理規則調高履約保證保險額度，甲種旅行業從500萬元調高至1500萬元。但旅行業者發現，保險公司以此為由，今年全面調高保費，且聯合壟斷。觀光署表示，經討論，相關單位預計今年底前調整履約保證保險費率，明年實施。

年代旅遊去年春節因與越南地接社款項糾紛，導致旅客在富國島遭丟包，事後調查發現業者欠款上千萬元。觀光署今年修正旅行業管理規則調高履約保證保險額度，乙種旅行業從200萬元調高至800萬元、甲種旅行業從500萬元調高至1500萬元、綜合旅行業從4千萬元調高至8千萬元。

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中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良表示，過去保險公司在履約保證保險費率給予旅行社很大彈性，針對出險率低的業者，甚至會直接贈送，為的就是要同時做旅行社的旅行責任險。然而，今年起觀光署修法調高履約保證保險額度，所有保險業者一致調高保費，甲種旅行社每年需繳2萬600元、綜合旅行社需繳6萬元，且不得折讓，等同聯合壟斷。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行業品質保障協會、保險公會及觀光署近日召開旅行業履約保證保險會議，會後旅行業公協會聯合發表聲明指出，已積極向保險業者及相關單位反映履約險費率不合理，業界負擔過重，應調降費率，另也爭取觀光署補助每家旅行社履約保證保險費用，以減輕業者負擔。

觀光署表示，近日會議中與相關主管機關、產險公會及各旅行業公協會代表充分討論，預計於今年底前就履約保證保險費率予以調整，明年實施。履約保證保險部分保費合理化及制度化，已納入新促進旅行業發展方案，一併研議考量。

另外，吳盈良也說，過去機場服務費為隨機票徵收，並以2.5%金額為代收公司手續費，而航空公司機票有大部分實際是由旅行社開立，導致旅行業者成本增加，建議由每月收取的機場服務費中撥付2.5%給旅行業者，並由觀光署專戶監管，以協助健全旅行業發展。

觀光署指出，針對旅行社依據「出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法」規定，現行機場服務費代收手續費明定由航空公司收取方式，旅行業者表達，他們為航空公司合作夥伴，協助販售航空票券並代收相關費用，其與航空公司之間屬企業間往來（B2B）契約關係。觀光署了解旅行業者的期盼與訴求，將持續協助業者與航空公司及相關單位進行溝通與協調。

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