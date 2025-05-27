因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

▲觀光署長周永暉。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

受美國對等關稅政策及組團赴陸禁團令衝擊，旅行業者盼恢復2021至2023年每年1億元的「促進旅行業發展基金」。交通部觀光署長周永暉今於交通部520周年記者會受訪表示，預計7月底前提出「促進旅行業振興方案」，除了像過去振興旅行業公會外，也希望讓一般旅行社能受惠，確切補助金額仍在精算中。

因應美國對等關稅政策，外界擔心連帶衝擊觀光產業。交通部及觀光署日前邀集旅行業相關公協會召開會議討論相關措施。中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成會中指出，除了美國關稅政策，近年的赴陸旅遊禁團令短期無法解決，希望恢復2021至2023年每年1億元的促進旅行業發展基金，用於提高旅遊品質、產業轉型、多元行銷、開拓多元市場等。

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觀光署2021至2023年曾使用觀光發展基金推出「促進旅行業發展方案」，針對提升旅遊品質、多元行銷、產業轉型升級等，提供全台22家旅行公會及品保協會每年1億元補助。

周永暉今指出，過去由旅行業者代收代付相關款項不合理，已跟民航局討論，像是航空機票等，希望回到制度面，預計提出「促進旅行業振興方案」。由於我國10人以下的旅行業者有75%，除了像過去只振興旅行公會外，也希望讓一般旅行社能受惠，但這還要透過精算，預計7月底前提出。

針對振興方案經費及實施時間，周永暉僅說，目前都還在討論當中，但不會像過去每年1億元這麼多。