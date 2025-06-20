　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老是砧板臭臭的？日本師傅傳授「一招」不卡味更好洗

▲切菜,甜椒,辣椒,蔬菜,刀子,砧板,烹飪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本廚師教授砧板使用訣竅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

你是否曾在日式料理店觀察到，料理師傅在動刀前，總會先拿濕布輕拭砧板？這不只是基本清潔，背後其實藏有維護木製廚具的巧思。

日本廚房用品品牌花王（Kao）以及多位專業廚師皆指出，使用木製砧板前先以清水潤濕，能有效避免食材的氣味、油脂與色素滲入木頭纖維中，減少異味與污漬殘留。

[廣告]請繼續往下閱讀...

木頭本身具有毛細孔結構，容易吸附食材中的味道與油脂，例如大蒜、洋蔥或生魚片都可能讓砧板留下難以清除的氣味。但當木頭表面被水稍微浸濕時，會形成一層肉眼難見的「水膜」，這層薄膜能在料理前先行阻隔，讓污漬與氣味不易滲入木質內部。

1. 快速潤濕：用水簡單沖濕砧板，或以濕布擦拭表面。
2. 輕拭多餘水分：用乾淨布料或廚房紙巾將表面多餘水分擦掉。
3. 開始料理：處理魚類、大蒜或色素重的食材也不怕留下痕跡。

這項看似簡單的小動作，其實能大大減輕料理後的清潔負擔，進而延長木砧板的使用壽命，降低發霉機率。

除了砧板外，像是木製鍋鏟、飯匙或碗盤，也都推薦在使用前稍微潤濕，不僅能防止味道殘留，清潔時也更加容易。木製餐具的優點在於手感溫潤、刀具不易鈍化、操作時手部不易疲勞，但不少人因擔心不好保養而改用塑膠製品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐怖！女駕駛國道「左右自撞」
高雄民宅大火！父緊抱4歲兒跳樓「捨身護子」插管搶救
雷雨天天報到　雨區再擴大時間曝
罷免藍委無效份數破13萬份！　他怒轟「大罷免大造假」
「12強紀念銀幣」確定要來了！
黃國昌、陳佩琪現身北所　畫面曝光
Albee爆熱戀賀瓏後首更新IG！　曬「女女親吻片」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老是砧板臭臭的？日本師傅傳授「一招」不卡味更好洗

「夏至」5生肖爆紅！6月底前命運急拉升　屬狗財運、貴人運皆旺

不是看片群！偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

午後雷雨天天報到　下周四雨區再擴大

萌翻了！大同醫院「第1位大同寶寶」報到　院長曝喜悅

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

快訊／國家警報響　大雷雨炸2縣市

渴望被保護、被看見、還是想逃離？日本超準心測一眼選出你的內心秘密

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　下到晚上

請喝手搖飲「無糖還是微糖」　萬人吵翻！內行曝1招絕了

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【一抽入魂】男抽兵種抽中「海軍陸戰隊」全場歡呼！

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

老是砧板臭臭的？日本師傅傳授「一招」不卡味更好洗

「夏至」5生肖爆紅！6月底前命運急拉升　屬狗財運、貴人運皆旺

不是看片群！偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

午後雷雨天天報到　下周四雨區再擴大

萌翻了！大同醫院「第1位大同寶寶」報到　院長曝喜悅

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

快訊／國家警報響　大雷雨炸2縣市

渴望被保護、被看見、還是想逃離？日本超準心測一眼選出你的內心秘密

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　下到晚上

請喝手搖飲「無糖還是微糖」　萬人吵翻！內行曝1招絕了

款款腕錶上百萬元有理　Laurent Ferrier手工了得

《釣魚迷日記》日本「國民導演」栗山富夫癌逝　享壽84歲

女駕駛國道「左右自撞」！恐怖S形路線嚇壞用路人

袁艾菲超美畢業照意外成「教學範例」　本尊笑翻：我自己都沒留欸

導演爆料！新任「超人」帥爆但私下超宅　女主角狂補刀「又傻又酷」

實例說法敲警鐘　北港警偵查隊校園宣導全力防詐防毒

高雄民宅惡火！61歲父緊抱4歲兒疑跳樓脫險　「捨身護子」插管搶救

＆TEAM來台開唱「連油飯都吃到」　王奕翔把成員打包帶回家：我盡力都買了

林子豪開轟！獅12比2痛宰桃猿　魔術數字重新點亮、最快24日封王

追星潮擠爆西服店！歌仔戲天后掀暴動　粉絲狂拍門震到「以為地震」

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

生活熱門新聞

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

她受困廚房43小時　番茄醬寫字條撐到獲救

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

都答錯快就醫！名醫曝2招「判斷失智早期跡象」

李珠珢哭哭後1舉動超敢！　台粉狂讚：跟外表反差大

林芳郁罹失智症！　妻曝發生1事後從此焦慮、幾乎不說話

大尺度Coser「3P同床」影片曝光　跪吸強制開機

快訊／大雷雨炸4縣市　持續1.5小時

快訊／國1北上3車連環撞　「大貨車打橫」塞到紫爆

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　下到晚上

越來越多「1人跟團出國」　過來人曝1差異：會比較貴

到日本旅遊「包包不見」　可惡手法曝光

更多熱門

相關新聞

大谷超愛吃！日咖哩店創「最多倒閉」紀錄

大谷超愛吃！日咖哩店創「最多倒閉」紀錄

日式咖哩飯是所有日本媽媽都會做的經典美食，也是日本棒球巨星大谷翔平深愛的日式料理，不論是在故鄉岩手或是加入日職後生活的北海道旭川，到處都有他曾留下足跡的咖哩店，甚至婚後他也坦言最喜歡的愛妻料理就是乾咖哩，不過這樣一道深受日本人喜愛的美食，卻在去年（2024）創下倒閉件數歷史新高。

花蓮推廣食魚特色旅宿　創作鬼頭刀當令料理

花蓮推廣食魚特色旅宿　創作鬼頭刀當令料理

主婦蒸蛋失手「電鍋變盤絲洞」

主婦蒸蛋失手「電鍋變盤絲洞」

春季天氣多變威脅膚況！急救法

春季天氣多變威脅膚況！急救法

超下飯「春蔬乾咖哩」MASA老師教你做！

超下飯「春蔬乾咖哩」MASA老師教你做！

關鍵字：

料理木製廚具保養秘訣日式料理花王(Kao)

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

即／威力彩14億獎號出爐！對中每天自然醒

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面