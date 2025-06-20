老是砧板臭臭的？日本師傅傳授「一招」不卡味更好洗

▲日本廚師教授砧板使用訣竅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

你是否曾在日式料理店觀察到，料理師傅在動刀前，總會先拿濕布輕拭砧板？這不只是基本清潔，背後其實藏有維護木製廚具的巧思。

日本廚房用品品牌花王（Kao）以及多位專業廚師皆指出，使用木製砧板前先以清水潤濕，能有效避免食材的氣味、油脂與色素滲入木頭纖維中，減少異味與污漬殘留。

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木頭本身具有毛細孔結構，容易吸附食材中的味道與油脂，例如大蒜、洋蔥或生魚片都可能讓砧板留下難以清除的氣味。但當木頭表面被水稍微浸濕時，會形成一層肉眼難見的「水膜」，這層薄膜能在料理前先行阻隔，讓污漬與氣味不易滲入木質內部。

1. 快速潤濕：用水簡單沖濕砧板，或以濕布擦拭表面。

2. 輕拭多餘水分：用乾淨布料或廚房紙巾將表面多餘水分擦掉。

3. 開始料理：處理魚類、大蒜或色素重的食材也不怕留下痕跡。

這項看似簡單的小動作，其實能大大減輕料理後的清潔負擔，進而延長木砧板的使用壽命，降低發霉機率。

除了砧板外，像是木製鍋鏟、飯匙或碗盤，也都推薦在使用前稍微潤濕，不僅能防止味道殘留，清潔時也更加容易。木製餐具的優點在於手感溫潤、刀具不易鈍化、操作時手部不易疲勞，但不少人因擔心不好保養而改用塑膠製品。