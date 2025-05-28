花蓮民宿有好食！推廣食魚特色旅宿　創作鬼頭刀當令料理

▲花蓮縣府結合旅宿業擧辦在地食材運用料理課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府致力推廣當令農漁食材運用，特別與在地傳承逾30年的「林記魚丸」第三代青年林家賢合作，共同開發鬼頭刀魚的創意美味料理，舉辦【114年花蓮旅宿業結合「花蓮味˙海陸食GO頤」在地食材運用料理課程】，5月26日至27日，分兩場次登場。課程融合食魚教育、食補養生及地方特色，透過民宿夥伴的參與，提升旅客住宿體驗。

▲▼鬼頭刀、鰹魚、飛魚卵及海波菜等當令海味，巧妙轉化為充滿地方特色的美味佳餚。

活動首日特別邀請來自花蓮七星潭嘉豐定置魚場的黃品澄講師，分享傳統定置漁法的經驗與第一線海鮮處理技術。透過推廣食魚文化，將花蓮海域豐富的物產如鬼頭刀、鰹魚、飛魚卵及海波菜等當令海味，巧妙轉化為充滿地方特色的美味佳餚，落實永續海洋發展的理念。





第二日則邀請知名兒童食育講師李健煇主廚，以專業廚藝示範結合馬告、金針花、苦茶油、剝皮辣椒等特色農產品，透過輕鬆有趣的教學方式，啟發旅宿業者在餐飲上的創意與永續概念，讓旅客品嘗健康養生、富含花蓮在地故事的料理。



花蓮縣縣府觀光處長余明勲表示，縣府積極推動旅宿業透過異業合作及引入區塊鏈觀光的創新概念，在4 ／15-4 ／17辦理第一場研習活動「宿啡之境」，讓花蓮在地民宿業者精進咖啡知識與沖煮技術，期望藉由咖啡文化的導入，為旅宿體驗注入嶄新元素，打造「旅宿不只是住宿」的旅遊記憶。幫助業者學習如何將咖啡融入住宿體驗，提升旅客互動和吸引力。

此次「花蓮味˙海陸食GO頤」活動，將為花蓮旅宿業開啟服務新篇章，用在地特色呈現，將農漁產融入及學習實務操作，將花蓮縣的觀光發展定位為「健康養生療癒之都」，強化資源共享及數據整合，打造去中心化且可信任的旅遊生態圈，使每一家民宿都成為富有故事且值得一來再來的獨特旅程。

縣府將在6月辦理第三場活動，「石萃之旅」為主題規劃運用花蓮天然的石材邊角餘料DIY，創造實用且質感兼具的物件來深化花蓮品牌、提升旅宿品質並豐富旅程，敬請期待。為遊客打造更有溫度與深度的旅遊體驗。期許花蓮旅宿業如繁花盛開，處處皆可為遊客留下難忘的美好回憶。





接下來2025年「流星花蓮」系列活動即將登場，結合天文旅遊、音樂藝文與永續理念，打造花蓮夜間觀光新亮點，活動內容包含8月登場的兩場「星光音樂會」，特別與全球經典IP《小王子》聯名，還有現正熱烈募集中的星空攝影比賽，以及暑假期間於鯉魚潭舉辦的環潭任務挑戰與打卡活動等，邀請大家一同走入山海間，在星光下共度最浪漫的夏日時光。

詳情請上流星花蓮FB（https://www.facebook.com/profile.php?id=61562279798489）或流星花蓮官網（https://www.meteor-hualien.tw/）查詢。