726罷免投票！新北隊區域聯防開戰　5藍委：我們不能再沉默

▲國民黨新北市5位藍委呼籲民眾投下不同意票 。（圖／翻攝洪孟楷臉書）



記者崔至雲／新北報導

針對中選會今（20日）公布首波罷免案將於7月26日投票。國民黨新北市5位立委洪孟楷、葉元之、廖先翔、林德福、張智倫發出共同聲明，他們指出，民進黨團總召柯建銘早就揭露，一年多前他們就開始布局這場「罷免行動」，用的是整個執政黨機器、整個國家資源，只為達成一個目的，讓台灣只剩綠營聲音、一黨獨大、為綠獨尊，但真正信仰民主的人，一定要堅定說出三個字「不同意」，「我們不能沉默，不能再讓台灣被撕裂！惡意罷免不是民主！生氣，不如爭氣！」。

「去投不同意，新北更有力！」，國民黨新北市5位立委表示，今天，中選會正式公告第三階段罷免投票日7月26日（星期六）。這個結果，不意外。藍營立委多數選擇正面迎戰，因為他們早已清楚，這是民進黨自上而下、精心策劃的政治鬥爭。柯建銘早就揭露，一年多前他們就開始布局這場「罷免行動」，用的是整個執政黨機器、整個國家資源，只為達成一個目的：讓台灣只剩綠營聲音、一黨獨大、為綠獨尊。但真正信仰民主的人，都會堅定說出三個字：不同意。

新北5藍委說，他們請大家此刻放下政黨立場，閉上眼，問問內心——現在的台灣，有比一年多前更好嗎？更團結？還是更撕裂？答案，大家心中有數。這一年多來，史上最高預算的政府，做了什麼？是讓人民更安穩？還是更焦慮？民進黨這段時間，只有做一件事：罷免。為保政權，甩鍋在野；為打對手，隨便貼標籤，動不動就「中共同路人」。但人民真正關心的呢？能源、物價、詐騙、治安、死刑問題——有哪一項被認真處理？更離譜的是，立法院依法通過的法案，只要民進黨不想執行，就搞釋憲、拖延、杯葛。財劃法如是，警察人事條例亦然。這不只是無視立法權，更是行政霸權。

新北5藍委問，政府自己不執行立法院決議，還有臉把責任推給藍營立委？他們身為新北市404萬市民的一員，是獲得選民肯定、繼續為民服務的民意代表。這一年多來，每天奔走，親力親為投入建設與問政，卻因為太認真，成了政治報復對象。這樣的荒謬，您能接受嗎？

新北5藍委說，民進黨的罷免，只會讓社會更對立、情緒更撕裂。很多鄉親沉默，但沉默≠認同，現在進入關鍵第三階段，他們若不投票、不表態，就讓奧步得逞、惡意成功，你我為新北打拚的成果，更可能會被當成民進黨2026的操盤籌碼。

新北5藍委說，「我們不能沉默，不能再讓台灣被撕裂！惡意罷免不是民主！生氣，不如爭氣！我們是新北隊，一個也不能少，和侯友宜市長並肩作戰，建設家鄉、守護民主」，「您的一票，是反對撕裂、反對對立、反對清算的力量！我們要的是建設、是民生、是發展！投下「不同意罷免」的一票，讓新北更有力，讓台灣更向前！」。

