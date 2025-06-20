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淡水火警1死3傷！製毒工廠搜出喪屍煙油　2嫌開車落跑被收押

▲▼淡水火警1死1傷，2人偷車逃離現場遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲淡水民宅火警釀1死1傷，經調查發現該處竟是製毒工廠，法院今裁定2名涉案男子羈押禁見。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧、陳以昇、潘鳳威／新北報導

新北市淡水區忠愛街一處民宅，18日晚間6時許傳出死亡火警，造成1死1傷，另還有2人裸著上身開贓車逃離現場，警方事後在房內尋獲一瓶依托咪酯煙油（喪屍煙彈），雖然3人堅稱不知情，但檢警查出，民宅根本就是製毒工廠，懷疑4人是因吸食毒品後精神渙散，不慎引發火警，向法院聲請羈押逃離現場的兩人。士林地方法院今(20)日認定2人有逃亡、滅證之虞，且涉過失致死、毒品、竊盜等罪嫌重大，裁定羈押禁見。

經查，該民宅於當日晚間突發爆炸，火勢迅速蔓延，整棟建築瞬間陷入火海。26歲陳姓男子與27歲郭姓男子逃出屋外，並駕駛林姓屋主叔叔的車輛離開現場；另一名28歲陳姓男子雙腳燒傷，被警消緊急救出；屋主林男則發現時已燒成焦屍。

▲▼淡水火警1死1傷，2人偷車逃離現場遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方事後於三芝攔逮捕逃逸的陳男、郭男，兩人表示，事發時正在客廳打電動，屋主林男及受傷的陳男則在房間內，發現火災後2人才慌忙逃出，並開走林男借來的車輛離開現場。另名遭燒傷的陳男則表示，他剛抵達林男家，走上樓梯的時候就發生爆炸，雙腳被火焰灼傷，導致他從樓梯跌落，完全不知道發生什麼事。

由於3人供詞出入頗大，加上警方在房間內查獲一瓶依托咪酯煙油及五支不明鋼瓶，懷疑4人吸食毒品後精神渙散，不慎引發火災。後經檢警深入調查，發現陳男與郭男疑於現場製毒，該處根本是一處以民宅掩蓋的製毒工廠。昨(19)日向法院聲請對陳、郭人2人羈押禁見。

今(20)日法院認定2人有逃亡、勾串滅證之虞，依涉製造第二級毒品、失火（燒燬供人居住之住宅）、過失致死、竊盜等罪嫌，裁定陳、郭2人羈押禁見。

▲▼淡水1死火警，2友偷開車落跑，陳男(戴外套者)、郭男遭警方逮捕。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼淡水1死火警，2友偷開車落跑，陳男(戴外套者)、郭男遭警方逮捕。（圖／記者陳以昇攝）

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