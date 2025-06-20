進駐印度！英國利物浦大學引入「遊戲設計」學程　15所國際大學今年登場

▲印度規劃15所國際大學設校，加速與全球教育體系接軌。（圖／翻攝自X／印度教育部，下同）

記者陳弘修／綜合報導

印度教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）日前宣布，2025學年將有15所國際大學進駐印度設校，主攻科學、科技、工程和數學（STEM）等領域。英國利物浦大學獲得印度大學補助委員會（UGC）核准，將在南部城市班加羅爾設立分校，預計2026年8月招生。

利物浦大學是第2所根據《2023年外國高等教育機構設校法規》取得設校意向書（LoI）的國際大學，也是繼南安普敦大學之後，另一所計劃在印度落地的英國頂尖學府。

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普拉丹強調，這波外國大學來印度設點，是國家教育政策（NEP 2020）推動下的重要里程碑，未來將加速印度與全球教育體系接軌，培育更多「世界公民」。

根據印度新聞局（PIB）表示，物浦大學班加羅爾校區預計於2026年8月迎來首屆大學與研究所新生，初期將開設商業管理、會計與財務、電腦科學、生物醫學等課程，並特別設置一門「遊戲設計」課程，這是英國大學首次於印度校區引入此創新領域。

該校區將打造研究密集型環境，從基礎研究到應用及產業導向的研究都將以班加羅爾為基地，致力於解決全球與在地的重要挑戰與需求。

此外，利物浦大學也已與印度多家單位簽署合作備忘錄，包括英國皇家婦產科醫學院（RCOG）、阿斯特捷利康印度公司（AstraZeneca India）、公益組織YouWeCan及知名運動科技公司Dream11，未來將展開跨領域合作。

印度大學補助委員會（UGC）臨時主席喬希（Vineet Joshi）表示，這次核發的設校意向書不只是象徵性動作，更代表印度高教體系正在發生深層變革，從政策、國際合作到學術內容全面對接。