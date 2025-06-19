最新QS世界大學排名！台大躍升第63名　全台名次最高10校曝光

▲台灣大學是這次唯一進入世界前100強的台灣大學院校，排名第63名。（圖／ETtoday資料照）
記者詹雅婷／綜合報導
英國高等教育調查機構QS公布「2026世界大學排名」，美國麻省理工學院（MIT）蟬連榜首，成為全球最佳大學。依據這份榜單，台灣3所大學名列世界前200名，其中台灣大學排名第63，與香港城市大學並列。
這份排名納入全球100多個國家與地區，囊括超過1500間全球頂尖大學，並依據5大指標進行調查分析，也就是研究和發現、畢業生就業能力與成就、全球往來、學習經驗以及永續發展。
QS世界大學前10大排名依序為，麻省理工學院、英國倫敦帝國學院、美國史丹佛大學、英國牛津大學、美國哈佛大學、英國劍橋大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院、新加坡國立大學、英國倫敦大學學院、美國加州理工學院。
至於台灣方面，台灣大學是這次唯一進入世界前100強的台灣大學院校，排名第63名，比上次第68名進步5個名次，接著是清華大學排名（第176名）、陽明交通大學（第199名）、成功大學（第203名）、台灣科技大學（第345名）、台北科技大學（第420名）、台灣師範大學（第435名）、中山大學（第439名）、中央大學（第587名）、台北醫學大學（第597名）。
依據QS，清華大學今年重新回歸世界前200名，陽明交通大學則是首度挺進前200名。分析指，台灣部分大學院校在細部指標取得佳績，擁有世界前250強的水準，但在全球往來、畢業生就業能力與成就、學習經驗等領域還需強化，追趕其他各國地區頂尖大學的進步速度，有必要強化國際合作，吸引國際人才。
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