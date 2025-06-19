　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最新QS世界大學排名！台大躍升第63名　全台名次最高10校曝光

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台灣大學是這次唯一進入世界前100強的台灣大學院校，排名第63名。（圖／ETtoday資料照）

記者詹雅婷／綜合報導

英國高等教育調查機構QS公布「2026世界大學排名」，美國麻省理工學院（MIT）蟬連榜首，成為全球最佳大學。依據這份榜單，台灣3所大學名列世界前200名，其中台灣大學排名第63，與香港城市大學並列。

這份排名納入全球100多個國家與地區，囊括超過1500間全球頂尖大學，並依據5大指標進行調查分析，也就是研究和發現、畢業生就業能力與成就、全球往來、學習經驗以及永續發展。

QS世界大學前10大排名依序為，麻省理工學院、英國倫敦帝國學院、美國史丹佛大學、英國牛津大學、美國哈佛大學、英國劍橋大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院、新加坡國立大學、英國倫敦大學學院、美國加州理工學院。

至於台灣方面，台灣大學是這次唯一進入世界前100強的台灣大學院校，排名第63名，比上次第68名進步5個名次，接著是清華大學排名（第176名）、陽明交通大學（第199名）、成功大學（第203名）、台灣科技大學（第345名）、台北科技大學（第420名）、台灣師範大學（第435名）、中山大學（第439名）、中央大學（第587名）、台北醫學大學（第597名）。

依據QS，清華大學今年重新回歸世界前200名，陽明交通大學則是首度挺進前200名。分析指，台灣部分大學院校在細部指標取得佳績，擁有世界前250強的水準，但在全球往來、畢業生就業能力與成就、學習經驗等領域還需強化，追趕其他各國地區頂尖大學的進步速度，有必要強化國際合作，吸引國際人才。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遲未決定攻擊伊朗　川普最大擔憂曝光
每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」
國民黨宜蘭黨部　主委林明昌等12人遭起訴
「熱褲馬靴長腿妹」雙載逆騎國道！　駕駛目擊諷：最美風景
618徵高薪臨工「5天賺23K」　他狂讚：免費便當手搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

亞馬遜、微軟大裁員！今年已有2萬人因「AI轉型」失業

全球升溫1.5°C防線即將失守！　科學家示警：碳預算剩2年

傳美國聯邦機構備戰中　川普今晚將召開「白宮戰情室」會議

遲未決定攻擊伊朗「川普最大擔憂曝光」　外媒揭他幕後盤算

每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」成停火關鍵

以伊衝突9大QA一次看懂！　以色列為何打伊朗、美國介入後果曝

「若我換座位，弟弟就還在」！印航空難唯一生還者淚訴：心空一塊

最新QS世界大學排名！台大躍升第63名　全台名次最高10校曝光

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

亞馬遜、微軟大裁員！今年已有2萬人因「AI轉型」失業

全球升溫1.5°C防線即將失守！　科學家示警：碳預算剩2年

傳美國聯邦機構備戰中　川普今晚將召開「白宮戰情室」會議

遲未決定攻擊伊朗「川普最大擔憂曝光」　外媒揭他幕後盤算

每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」成停火關鍵

以伊衝突9大QA一次看懂！　以色列為何打伊朗、美國介入後果曝

「若我換座位，弟弟就還在」！印航空難唯一生還者淚訴：心空一塊

最新QS世界大學排名！台大躍升第63名　全台名次最高10校曝光

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

快訊／香港男神結婚了！　46萬元鑽戒甜套7年女友…歐洲辦豪華婚禮

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

常吃2種魚竟然傷腦！醫示警4大重金屬日常地雷　喝水也可能中招

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

印尼火山爆發「網紅CEO森田受困機場」！　錯愕曝現況：動彈不得

總經理搞上特助！給80萬義大利血拼　董事長作證：全公司都知道

夏至到了！醫曝熱中暑比熱衰竭嚴重　5類人特應防範熱傷害

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

國際熱門新聞

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

日本發現新活動斷層　恐釀規模7強震

這航班「瘋狂盤旋」降落以色列

伊朗銀行被駭到數據都刪光！

伊朗報復美國「可能手段」曝：全球遭波及

美媒：川普私下已批准攻擊伊朗

即／北海道規模6.1地震　

哈米尼才叫陣　以色列就再次空襲德黑蘭

以伊衝突「普丁想出手」警告美國別亂來

伊朗「手摸核彈」影片成真？　川普：相信距離擁核只剩幾周

普丁自願調解以伊　川普1句話酸爆

彭博：美官員準備「幾天內攻擊伊朗」

更多熱門

相關新聞

六龜高中生父母雙亡逆境上台大　今再獲總統教育獎

六龜高中生父母雙亡逆境上台大　今再獲總統教育獎

高雄市六龜高中應屆畢業生翼友福，自幼父母雙亡，拉拔他長大的祖父母在新冠疫情前後相繼離世，在雙重打擊下，他仍刻苦自勵向學，成功錄取台大社會學系，沒想到卻遭網友嘲諷「窮人上台大撿角」，事件發酵後，高雄市長陳其邁、雄中校長莊福泰都為他的境遇感到心疼，紛紛發文替他讚聲。翼友福不僅是六龜高中創下以來首位錄取台大的學生，今年也榮獲2025年總統教育獎，消息傳出後，全校師生、在地居民都備感榮耀。

台大QS世界排名「目標挺進前30強」　校長：成為華人最好大學

台大QS世界排名「目標挺進前30強」　校長：成為華人最好大學

MG「全新7人座QS休旅」實車現身

MG「全新7人座QS休旅」實車現身

MG「9款新車」澳洲車展預告

MG「9款新車」澳洲車展預告

承襲父親的橄欖球夢　台大林頎衡、曹立品元坤盃拚連霸

承襲父親的橄欖球夢　台大林頎衡、曹立品元坤盃拚連霸

關鍵字：

QS台灣大學

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

黃金價格將大跌　原因曝光

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面