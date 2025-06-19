最新QS世界大學排名！台大躍升第63名　全台名次最高10校曝光

高雄市六龜高中應屆畢業生翼友福，自幼父母雙亡，拉拔他長大的祖父母在新冠疫情前後相繼離世，在雙重打擊下，他仍刻苦自勵向學，成功錄取台大社會學系，沒想到卻遭網友嘲諷「窮人上台大撿角」，事件發酵後，高雄市長陳其邁、雄中校長莊福泰都為他的境遇感到心疼，紛紛發文替他讚聲。翼友福不僅是六龜高中創下以來首位錄取台大的學生，今年也榮獲2025年總統教育獎，消息傳出後，全校師生、在地居民都備感榮耀。