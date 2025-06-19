張綱維憂母病情求1.2億交保　「神秘成功女性」提3千萬資產助保

▲張綱維憂心母親病情，指稱有「神秘成功女性」願提供3千萬資產，幫助交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司35億元，一審遭重判，目前案件上訴二審審理中。高等法院日前發現他2度接近漁港，恐有逃亡之虞，緊急將他裁定羈押。由於押期將至，高院提訊他有關延長羈押的意見，他向高院表示，目前很擔心母親的病情，再加上「神秘成功女性」願提供3千萬資產擔保，所以希望高院讓他交保，可以回去照顧母親。高院諭知候核辦。

張綱維涉嫌掏空遠東航空35億元，遭檢方依照違反《證券交易法》「財報不實」、《刑法》「詐欺」、《民航法》、《洗錢防制法》等多項罪名提起公訴，一審去年9月底將他重判有期徒刑14年，另外得易科罰金部分也判刑1年。案件上訴第二審高等法院審理中，高院接手後，也裁定對張綱維科技監控。

不過高院今年4月初發現，張綱維在監控期間內有7次違反科控警示，甚至還有2次是行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港。因此合議庭緊急拘提張綱維到案訊問。張綱維到案後否認有逃亡之虞，辯稱，自己是家中獨子，母親癌末重病、行動不便，所以只能靠他照顧。有幾次延遲手機報到，是因為他正在打理母親生活事務，但很快就補報到了；至於GPS定位部分，則是因為他開車載母親到高雄鳳山區的中醫診所看診，他沿途行駛在國道三號上，沒有停靠在漁港。但高院不採信，仍裁定將他收押但不禁見。

張綱維羈押期限將於7月1日屆滿，高院於19日提訊張綱維詢問他有關延長羈押的意見。張綱維指出，母親癌症的病情已經移轉到腦部，他擔心的每天睡不著覺，所以願意多提供保金1千萬元，再加上有「神秘成功女性」願提供3千萬資產擔保，請求高院讓他交保，回家照顧母親。由於張綱維在一審時已經被交保8千萬元，加上這次他提出的擔保，總擔保金額高達1億2千萬元。

另外律師也強調，張綱維對母親非常孝順，實在是非常想回家照顧母親。此外，該「神秘成功女性」是工作兢兢業業、令人尊敬的成功女性，張綱維不可能棄保潛逃，害這名女性的3千萬元資產遭沒收。所以請求再對他實施電子腳環科技監控，甚至每周到警局報到一次的次數還可以再增加，請求高院裁定交保。

高院在詢問檢辯雙方有無補充意見後，諭知候核辦。庭訊結束後，記者詢問律師該名「神秘成功女性」是誰？律師三緘其口、不肯透露。