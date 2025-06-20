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社會 社會焦點 保障人權

見約砲廣告「不試試怎知道？」　雲林男遭掏空31.8萬元

記者黃翊婷／綜合報導

雲林縣一名男子今年5月間在臉書看見一則約砲廣告，出於好奇加上「不試試怎麼知道」的心態，他主動聯繫對方，沒想到卻誤入詐團陷阱，一下子說要開卡才能配對約會，一下子又說帳號被鎖住等等，最後他一共損失31萬8800元。

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲阿強上網尋愛，結果卻成了詐團眼中的肥羊。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板18日分享一起案例，阿強（化名）表示，今年5月間他在臉書看到一則約砲廣告，出於好奇點了進去，還加了一名女接待員的LINE好友，對方講話親切又專業，聲稱平台一切合法、安全保密，他便抱著「不試試怎麼知道」的心態答應嘗試。

女接待員指示阿強註冊網站帳號，說要完成3次入金、3次打賞才能開卡，之後才可以配對約會。阿強先是匯了4萬1000元，但隨即接獲平台通知說帳號被鎖住，需要匯款解鎖，接著又被要求去超商購買遊戲點數等等。

阿強表示，那些人還說他提款帳號輸入錯誤，導致帳戶被凍結，需要再匯一筆錢才能解鎖，當時他腦袋一片混亂，加上擔心投進去的錢拿不回來，竟咬牙匯款13萬8800元，對方說還不夠，他又匯款9萬元，直到這個時候他才突然醒悟，「這些人根本就是詐騙集團，我一直在跟一堆假人互動，從頭到尾連一個真人的影子都沒看到。」

阿強在這起事件中一共遭詐騙損失31萬8800元，他坦言事後十分後悔，目前已經報案，但錢不一定能拿回來，他希望類似的事情不要再發生在其他人身上，所以決定將自身經歷說出，「如果你現在也在被人一步一步牽著走、對方又是『這個平台、那個流程、再匯一次就好了』，請你停下來，這很可能就是詐騙。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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